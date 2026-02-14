«Лада» первой в КХЛ потеряла шансы на плей-офф – после поражения от «Барыса» (3:5)

«Барыс» дома победил «Ладу» в матче FONBET КХЛ.

«Барыс » оказался сильнее «Лады » (5:3) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ. В составе победителей по два очка набрали Динмухамед Кайыржан и Кирилл Панюков .

«Барыс» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 44 очка за 57 игр.

«Лада» идет десятой на Западе, имея 39 баллов после 57 матчей. Тольяттинцы стали первым клубом в этом сезоне, лишившимся шансов на выход в плей-офф.

Следующий матч астанчане проведут дома 17 февраля с «Металлургом», «Лада» в тот же день примет ЦСКА.