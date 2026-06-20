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«Трактор» подпишет контракт с лучшим вратарем ЧМ-2026 Хаукеланном на 2 года («Чемпионат»)
Хенрик Хаукеланн подпишет контракт с «Трактором» на два года.

Голкипер сборной Норвегии Хенрик Хаукеланн подпишет контракт с «Трактором» на два года.

Как сообщает «Чемпионат», в ближайшее время об этом объявят официально.

На чемпионате мира по хоккею-2026 Хаукеланн был признан лучшим вратарем турнира. 31-летний хоккеист стал бронзовым призером ЧМ со сборной Норвегии, победив в матче за третье место Канаду.

Сезон-2024/2025 Хаукеланн провел в немецком «Штраубинг Тайгерс». В 39 играх он одержал 27 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,55.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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Комментарии

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Ждем истерическую реакцию норвежской федры и исключение из сборной
Да дно он , уедет обратно , через 2 месяца .
Хочу чтобы Трактор с ним угадал но его вполне вероятный провал в КХЛ лишь снова подтвердит какое же по уровню дно нынешние Чмяки
ОтветRio de Janeiro
Хочу чтобы Трактор с ним угадал но его вполне вероятный провал в КХЛ лишь снова подтвердит какое же по уровню дно нынешние Чмяки
Да дело даже не в том, что дно. ЧМ короткий турнир и можно вполне стрельнуть на 6-7 матчей.
А вот 40 игр да еще и с перелетами и с разными часовыми поясами, для игрока, который всю карьеру на автобусе катался до соседнего города, может стать проблемой
Дай бог чтобы всё было хорошо
В пару к Николаеву. На Мыльникова надежды нет, один фиг из лазарета не вылазит.
Так-так, кто-то говорил, что команда возьмет путь на омоложение и не будет тратиться на ветеранов-легионеров?
пока похоже на эксперимент
Генриком будем звать
Удачи норвегу, респект что не поддался пропаганде, но второго Дриггера Волкову не простят.
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