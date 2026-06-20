«Трактор» подпишет контракт с лучшим вратарем ЧМ-2026 Хаукеланном на 2 года («Чемпионат»)

Хенрик Хаукеланн подпишет контракт с «Трактором» на два года.

Голкипер сборной Норвегии Хенрик Хаукеланн подпишет контракт с «Трактором » на два года.

Как сообщает «Чемпионат », в ближайшее время об этом объявят официально.

На чемпионате мира по хоккею-2026 Хаукеланн был признан лучшим вратарем турнира. 31-летний хоккеист стал бронзовым призером ЧМ со сборной Норвегии , победив в матче за третье место Канаду.

Сезон-2024/2025 Хаукеланн провел в немецком «Штраубинг Тайгерс». В 39 играх он одержал 27 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,55.