«Трактор» подпишет контракт с лучшим вратарем ЧМ-2026 Хаукеланном на 2 года («Чемпионат»)
Хенрик Хаукеланн подпишет контракт с «Трактором» на два года.
Голкипер сборной Норвегии Хенрик Хаукеланн подпишет контракт с «Трактором» на два года.
Как сообщает «Чемпионат», в ближайшее время об этом объявят официально.
На чемпионате мира по хоккею-2026 Хаукеланн был признан лучшим вратарем турнира. 31-летний хоккеист стал бронзовым призером ЧМ со сборной Норвегии, победив в матче за третье место Канаду.
Сезон-2024/2025 Хаукеланн провел в немецком «Штраубинг Тайгерс». В 39 играх он одержал 27 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,55.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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