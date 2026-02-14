34

КХЛ. «Локомотив» одолел «Сочи», «Барыс» победил «Ладу»

В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Локомотив» был сильнее «Сочи» (2:1 ОТ), «Барыс» победил «Ладу» (5:3).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17714 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoСочи
результаты матчей
logoБарыс
logoЛада
logoSports – Казахстан
Субботний хоккейный вечер.
А смотреть толком нечего.
Ответ Олег
Днём можно шведов со словаками посмотреть
Ответ Dragon10
Жалко проиграли, но Мартин одну положил
Честно говоря игра Локомотива в игре с Сочи это убожество. Даже слов не подобрать. Если брать прошлую игру с Минском, то в прошлом игре мы играли тотально круто, все контролируя. Подвели удаления. Но игра в очередной раз показала как мы играем с сильным соперником. Что должна сильная команда показывать в игре с командой, которая уступает в классе? Она должна показывать солидный хоккей. Пусть не выигравая в 5-6 шайб, но играть уверенно и с запасом. Что Локомотив сегодня продемонстрировал? Только то, что мы чемпионы, слушать двух пенсионеров на лавке не будем, будем катать как хотим. Ну в целом и получили. Вполне могли и за 15 сек до конца основного пропустить и ехать опозернными в Ярославль. Я болельщик с 30летним стажем наших Ярославских команд. Но то , что сегодня делала команда, я не знаю как охарактеризовать кроме как плевок болельщикам. Неоднозначный сезон.
Ответ Fiiilosof
Много пахали до этого при Никитине. В плей-офф два раза до финала доходили и наконец-то выиграли Кубок долгожданный. Устали.
Сейчас главное подготовка к плей-офф, а с Сочи как можно особо подготовиться?
Уже вышли в плей-офф, идут на первом месте, с небольшим запасом от многих команд, а тут Сочи, последнее время много проигрывающий и крупно даже Шанхаю и Ладе, 1:10 от Сибири. Трудно настроиться. Я их не оправдываю. Но понимаю немного
Ответ Fiiilosof
Могли элементарно не попасть в игру. В сезоне с большим количеством матчей такое рано или поздно случается с любой командой и не зависит от силы соперника. У Локомотива задача подойти к плей-офф в нужном тонусе и желательно с первого места. Оба условия пока выполняются. И да, не без греха, как сегодня.
Чего там Локомотив, теперь сумел отбиться играя в большинстве? Ну это уже прогресс.
Локо сливает тупо
2 очка взяли. С победой Локо!
Ответ LIONHEART.
Судьям спасибо,Радула не удалили в овертайме
У игроков Локомотива проблема по ходу сезона -игра в большинстве продолжается ,не то что забить не могут, так ещё и пропускают от соперника в свои !
Ответ Огюст
Забить - это реализация. С которой у Локо проблемы и в равных составах и в прошлом плей-офф были, что не помешало выиграть Кубок, но из-за этой проблемы затянули серию против Авы и были близко к вылету.
Вход в зону соперника, подбор, розыгрыши и моменты - по этим критериям нужно оценивать большинство
Такие игры тоже нужны, хотели в пол силы. 2 очка не пахнут...)Дальше дома серьёзные. Будет видно
Ответ Алексей Соколов
Нефть, с их стилем-неудобен. Минск более удобен, но когда не удаляемся, ДМСК всегда игра за +-гол. Сложная домашняя серия.
Ответ Fiiilosof
Думаю справимся, первыми на западе никто не отменял. Будет жёстко... ЛОКО
Вот так должны играть были Сочи. А Локомотив-пижоны.
Тем интереснее дальше
Убогая игра. Позорище. Так играть с дном🤦 🤦 🤦.
Ответ Za Локомотив
В итоге победят, а вопросов прибавится.......
Ответ Za Локомотив
А когда Локомотив играл не убого?
