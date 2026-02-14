КХЛ. «Локомотив» одолел «Сочи», «Барыс» победил «Ладу»
В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Локомотив» был сильнее «Сочи» (2:1 ОТ), «Барыс» победил «Ладу» (5:3).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
А смотреть толком нечего.
Сейчас главное подготовка к плей-офф, а с Сочи как можно особо подготовиться?
Уже вышли в плей-офф, идут на первом месте, с небольшим запасом от многих команд, а тут Сочи, последнее время много проигрывающий и крупно даже Шанхаю и Ладе, 1:10 от Сибири. Трудно настроиться. Я их не оправдываю. Но понимаю немного
Вход в зону соперника, подбор, розыгрыши и моменты - по этим критериям нужно оценивать большинство
Тем интереснее дальше