Швеция победила Словакию в 3-м туре Олимпиады – 5:3. У Петтерссона дубль, Гернат набрал 1+1
Швеция победила Словакию в матче мужского олимпийского хоккейного турнира.
Сборная Швеции оказалась сильнее Словакии (5:3) в матче третьего тура мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
Дублем в составе победителей отметился Элиас Петтерссон из «Ванкувера», Лукас Рэймонд из «Детройта» набрал 3 (2+1) очка.
Защитник «Локомотива» Мартин Гернат отметился 2 (1+1) очками в составе сборной Словакии, у Адама Ружички из «Спартака» голевой пас.
Положение команд в группе В: Швеция – 6 (3), Словакия – 6 (3), Финляндия – 3 (2), Италия – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17716 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
Скажем стык 5-12 на кого выходит??? На команду 4?
1) Словакия
2) Финляндия
3) Швеция
А шведы видимо решили таким образом своих лыжниц поддержать. Так глупо и на ровном месте слить 1 место в группе (с 95% вероятностью) - это нечто