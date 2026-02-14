  • Спортс
  • Швеция победила Словакию в 3-м туре Олимпиады – 5:3. У Петтерссона дубль, Гернат набрал 1+1
37

Швеция победила Словакию в 3-м туре Олимпиады – 5:3. У Петтерссона дубль, Гернат набрал 1+1

Швеция победила Словакию в матче мужского олимпийского хоккейного турнира.

Сборная Швеции оказалась сильнее Словакии (5:3) в матче третьего тура мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Дублем в составе победителей отметился Элиас Петтерссон из «Ванкувера», Лукас Рэймонд из «Детройта» набрал 3 (2+1) очка.

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат отметился 2 (1+1) очками в составе сборной Словакии, у Адама Ружички из «Спартака» голевой пас.

Положение команд в группе В: Швеция – 6 (3), Словакия – 6 (3), Финляндия – 3 (2), Италия – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17716 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ИИХФ
37 комментариев
Словакия своим голом отправила шведов в стыки
Ответ Антон Кузнецов
Словакия своим голом отправила шведов в стыки
Теоретически ещё нет: если финны потеряют очки с итальянцами (ну вдруг), то шведы с 1 места выходят
Ответ Антон Кузнецов
Словакия своим голом отправила шведов в стыки
Почему как всегда тайной является, кто с кем будет играть в 1/4 финала????
Скажем стык 5-12 на кого выходит??? На команду 4?
Сейчас если финны итальянцев в основное обыграют, будет у трёх сборных по 6 очков. В очных матчах между собой у них по 3 очка. У Швеции разница шайб в матчах против Финляндии и Словакии в сумме 6:7, у Финляндии против Швеции и Словакии 5:5, у Словакии против Финляндии и Швеции 7:6. Получится:
1) Словакия
2) Финляндия
3) Швеция
Ответ goalphantom
Сейчас если финны итальянцев в основное обыграют, будет у трёх сборных по 6 очков. В очных матчах между собой у них по 3 очка. У Швеции разница шайб в матчах против Финляндии и Словакии в сумме 6:7, у Финляндии против Швеции и Словакии 5:5, у Словакии против Финляндии и Швеции 7:6. Получится: 1) Словакия 2) Финляндия 3) Швеция
При равенстве же считается же общее кол-во шайб забитых и пропущенных во всех матчах.
Ответ K0run
При равенстве же считается же общее кол-во шайб забитых и пропущенных во всех матчах.
Нет, сперва в играх между собой, и только при равенстве общее
Словакия проиграла битву, но выиграла войну
Словаки - красавцы! Понятно, что уровня не хватает, чтобы бороться на равных с лучшими сборными, но сражаются как львы. Настоящая команда. Надеюсь выйдут с 1 места в группе и в 1/4 тоже зацепятся (по логике, Канады или США там быть не должно).
А шведы видимо решили таким образом своих лыжниц поддержать. Так глупо и на ровном месте слить 1 место в группе (с 95% вероятностью) - это нечто
Ответ limitforever
Словаки - красавцы! Понятно, что уровня не хватает, чтобы бороться на равных с лучшими сборными, но сражаются как львы. Настоящая команда. Надеюсь выйдут с 1 места в группе и в 1/4 тоже зацепятся (по логике, Канады или США там быть не должно). А шведы видимо решили таким образом своих лыжниц поддержать. Так глупо и на ровном месте слить 1 место в группе (с 95% вероятностью) - это нечто
Так словаки и так 1 место в группе. Второе финны, если итальянцев обыграют.
Ответ suomi95
Так словаки и так 1 место в группе. Второе финны, если итальянцев обыграют.
они слили 1 место пропущенной шайбой на последней минуте
Ярославец Гернат просто молодец! 2 очка набрал и в матче с финами тоже вроде были рез.действия! Так глядишь и лидером среди бомбариров станет!
Словаки просто брависсимо, рубятся со всеми, чуть чуть где сегодня не получилось свои моменты реализовать, плюс Главай две между пустил и первую мог накрыть в принципе…но все бывает , будем дальше топить за них
Это один из самых необычных матчей, что я видел. Особенно орнул со словаков, которые праздновали поражение 3:5 и хмурые шведы, выигравшие 5:3
Обычно на каждом крупном турнире есть ощущение что финны и шведы готовы трепать нервы североамериканцам но вот по этим матчам на групповом этапе , сейчас что-то нет , не в этот раз . И шведам и финнам надо полное чудесное преображение , что бы вывезти против США / Канады
Короче четвертьфинал Сша - Швеция. Ведь шведы отправятся на 7 место в общей таблице.
