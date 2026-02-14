Швеция победила Словакию в 3-м туре Олимпиады – 5:3. У Петтерссона дубль, Гернат набрал 1+1

Швеция победила Словакию в матче мужского олимпийского хоккейного турнира.

Сборная Швеции оказалась сильнее Словакии (5:3) в матче третьего тура мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Дублем в составе победителей отметился Элиас Петтерссон из «Ванкувера», Лукас Рэймонд из «Детройта» набрал 3 (2+1) очка.

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат отметился 2 (1+1) очками в составе сборной Словакии, у Адама Ружички из «Спартака» голевой пас.

Положение команд в группе В: Швеция – 6 (3), Словакия – 6 (3), Финляндия – 3 (2), Италия – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.