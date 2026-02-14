  • Спортс
Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией – шайба не пересекла линию ворот полностью. Из-за эффекта параллакса на повторах возникла иллюзия гола

Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией из-за эффекта параллакса.

Шайбу сборной Словакии в первом периоде матча третьего тура олимпийского хоккейного турнира со Швецией (1:2, второй период) не засчитали после видеопросмотра.

После броска Павла Регенды вратарь шведов Якоб Маркстрем не удержал шайбу, но сложился и накрыл ее на линии ворот. Судьи изучили повтор и определили, что шайба не пересекла линию ворот.

На повторах могло показаться, что шайба полностью побывала за линией ворот, но это объясняется эффектом параллакса – оптической иллюзией.

Игровая поверхность льда над линией ворот составляет 10-20 мм и создает оптический эффект при виде сбоку или под определенным углом.

Фото: кадр из трансляции Okko

Гол-фантом в ворота «Салавата» объяснили эффектом параллакса. А что это?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это как в 7-й игре СЮ-Сибирь прошлого сезона.
Ответ Мандалай
Это как в 7-й игре СЮ-Сибирь прошлого сезона.
да, было дело...обидно до сих пор.
не знаю, за кого ты болел, но я за Сибирь, конечно.
Ответ Барин
да, было дело...обидно до сих пор. не знаю, за кого ты болел, но я за Сибирь, конечно.
Да уж, забей тогда Сибирь первая (счёт был при этом моменте 0:0) и Уфа 100% затряслась бы, ибо уже 2 года подряд она вылетала в первом раунде, будучи сеянной, и флэшбеки тех серий с Адмиралом и Трактором точно проникли бы в голову её игрокам.
А как же проекция шайбы ? ))
Японцам засчитали !
Вот прям не фартит .. штанги.. здесь прям 2 мм нехватило
В чем проблема встроить технические HD-камеры в штанги ворот?
Параллакс на спортсе! круть
Рекомендуем