Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией – шайба не пересекла линию ворот полностью. Из-за эффекта параллакса на повторах возникла иллюзия гола
Шайбу сборной Словакии в первом периоде матча третьего тура олимпийского хоккейного турнира со Швецией (1:2, второй период) не засчитали после видеопросмотра.
После броска Павла Регенды вратарь шведов Якоб Маркстрем не удержал шайбу, но сложился и накрыл ее на линии ворот. Судьи изучили повтор и определили, что шайба не пересекла линию ворот.
На повторах могло показаться, что шайба полностью побывала за линией ворот, но это объясняется эффектом параллакса – оптической иллюзией.
Игровая поверхность льда над линией ворот составляет 10-20 мм и создает оптический эффект при виде сбоку или под определенным углом.
Фото: кадр из трансляции Okko
Гол-фантом в ворота «Салавата» объяснили эффектом параллакса. А что это?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
