Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву

Юрай Слафковски забросил 10-ю шайбу в 10 матчах на Олимпиадах.

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски забросил шайбу в матче группового раунда олимпийского хоккейного турнира против Швеции (2:3, третий период).

На счету 21-летнего хоккеиста стало 5 (3+2) очков в 3 матчах этой Олимпиады. На прошлых Играх он забросил 7 шайб за 7 игр.

С 10 голами форвард «Монреаля» лидирует в списке снайперов Олимпиад среди действующих игроков. Он также обошел Яромира Ягра (9 шайб за 28 матчей) и Саку Койву (9 за 28) по этому показателю.

Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией – шайба не пересекла линию ворот полностью. Из-за эффекта параллакса на повторах возникла иллюзия гола

Читер, так как прошлые игры застал без НХЛ
Ответ NoN
Читер, так как прошлые игры застал без НХЛ
Так и игр провел в три раза меньше.
Никакого читерства.Слаф отличный игрок 1 номер драфта.Но это говорит о том что помощников то у него особо и нет в сборной. У Ягра были Ланг, Страка Хейдук Ручински потом Элиаш и Плеканец Гавлат, у Койву -Селянне, Лехтинен, брат Микко и Олли Йокинен-снайперюга
Ответ igor nn
Никакого читерства.Слаф отличный игрок 1 номер драфта.Но это говорит о том что помощников то у него особо и нет в сборной. У Ягра были Ланг, Страка Хейдук Ручински потом Элиаш и Плеканец Гавлат, у Койву -Селянне, Лехтинен, брат Микко и Олли Йокинен-снайперюга
У Юрая есть Татар, Чернак, Гернат, Ружи, Главай
Ответ мохнатка
У Юрая есть Татар, Чернак, Гернат, Ружи, Главай
Смешно. В сравнении со списками Вашего оппонента.
Просто монстр!
Неудивительно, Слаф очень прибавил в этом сезоне и отрезками выглядел лучшим в Монреале до перерыва на ОИ.
Ещё и Всеволода Боброва обошел (9 голов в 7 матчах).
Слаф бревно по сравнению с Койву и тем более Ягом
Ответ Вася Путин
Слаф бревно по сравнению с Койву и тем более Ягом
Какие все таки люди злые щас, бревно, он талантливый игрок, и пашет на двух сторонах , не меньше тех кого ты перечислил, те были герои своего времени, хоккей тоже на месте не стоит, мы видели последнюю Олимпиаду Ягра, как он там проваливался, и особо нечем не запомнился, а Юрай с каждым годом прибавляет
Рекомендуем