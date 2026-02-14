Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву

Юрай Слафковски забросил 10-ю шайбу в 10 матчах на Олимпиадах.

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски забросил шайбу в матче группового раунда олимпийского хоккейного турнира против Швеции (2:3, третий период).

На счету 21-летнего хоккеиста стало 5 (3+2) очков в 3 матчах этой Олимпиады . На прошлых Играх он забросил 7 шайб за 7 игр.

С 10 голами форвард «Монреаля » лидирует в списке снайперов Олимпиад среди действующих игроков. Он также обошел Яромира Ягра (9 шайб за 28 матчей) и Саку Койву (9 за 28) по этому показателю.

Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией – шайба не пересекла линию ворот полностью. Из-за эффекта параллакса на повторах возникла иллюзия гола