Никита Попугаев: «Наши ребята забрали бы Олимпиаду. У нас есть мастера вроде Овечкина, Панарина, Капризова, на которых весь мир хочет посмотреть. Жалко, что мы не выступаем»

Нападающий «Шанхая » Никита Попугаев высказался о турнире по хоккею на Олимпиаде -2026.

– Кого видите главным фаворитом хоккейного турнира на Олимпиаде?

– Латвию (смеется). Думаю, наверное, шведы могут, США, Канада . Те страны, которые всегда фавориты.

Конечно, жалко, что мы не выступаем. Вот очень жаль. Наши ребята приехали бы, конечно, и я думаю, забрали бы Олимпиаду. Но сейчас выиграет какая-то из этих трех команд.

– Думаете, что Россия все-таки претендовала бы на золото?

– Конечно, да. Мы других мест не знаем.

– Олимпийский турнир многое потерял без участия сборной России?

– Думаю, всем намного интереснее играть с русскими, потому что у нас есть большие мастера вроде Овечкина , Панарина, Капризова, на которых весь мир хочет посмотреть. Поэтому, конечно, это большая потеря, – заявил Попугаев.