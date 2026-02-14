  • Спортс
  • Никита Попугаев: «Наши ребята забрали бы Олимпиаду. У нас есть мастера вроде Овечкина, Панарина, Капризова, на которых весь мир хочет посмотреть. Жалко, что мы не выступаем»
34

Никита Попугаев: «Наши ребята забрали бы Олимпиаду. У нас есть мастера вроде Овечкина, Панарина, Капризова, на которых весь мир хочет посмотреть. Жалко, что мы не выступаем»

Попугаев высказался о хоккейном турнире на ОИ-2026.

Нападающий «Шанхая» Никита Попугаев высказался о турнире по хоккею на Олимпиаде-2026.

– Кого видите главным фаворитом хоккейного турнира на Олимпиаде?

– Латвию (смеется). Думаю, наверное, шведы могут, США, Канада. Те страны, которые всегда фавориты.

Конечно, жалко, что мы не выступаем. Вот очень жаль. Наши ребята приехали бы, конечно, и я думаю, забрали бы Олимпиаду. Но сейчас выиграет какая-то из этих трех команд.

– Думаете, что Россия все-таки претендовала бы на золото?

– Конечно, да. Мы других мест не знаем.

– Олимпийский турнир многое потерял без участия сборной России?

– Думаю, всем намного интереснее играть с русскими, потому что у нас есть большие мастера вроде Овечкина, Панарина, Капризова, на которых весь мир хочет посмотреть. Поэтому, конечно, это большая потеря, – заявил Попугаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Пустая болтовня, если бы да кабы
Шайба голова удар мысль путаться бред
Фамилия этого товарища идеально отражает сказанное им)
Вот ниразу не хейтер Овечкина но в сборной Канаде и близко нет таких медленных игроков. А у нас нет и близко игроков уровня Селебрини. Таких же молодых и талантливых. У нас только вратари сильнее всех.
Ответ Ыжык
Вот ниразу не хейтер Овечкина но в сборной Канаде и близко нет таких медленных игроков. А у нас нет и близко игроков уровня Селебрини. Таких же молодых и талантливых. У нас только вратари сильнее всех.
Ну не правда , Демидов есть , идет в первом своем сезоне по такому же графику как и Селебрити в прошлом , но это не отражает сам факт вообще игры Демидова , он неординарный игрок и очень техничный и думающий .
Ответ Александр Сандалов
Ну не правда , Демидов есть , идет в первом своем сезоне по такому же графику как и Селебрити в прошлом , но это не отражает сам факт вообще игры Демидова , он неординарный игрок и очень техничный и думающий .
Олимпиада не через год, она вот сейчас. И вот сейчас Селебрени намного выше классом чем Демидов. Еще не известно, способен ли Демидов тащить за собой свой клуб или нет, а Селеберени уже это делает. Так что Демидову выданы только авансы, говорить о том что это уже готовый топ игрок нельзя.
Забрали еле-еле одну за 30 лет. Когда сильнейших не было
Ответ olander
Забрали еле-еле одну за 30 лет. Когда сильнейших не было
Сильнейших так то не было в основном с других стран, с РФ была практически основа.
Ответ RembaXXX
Сильнейших так то не было в основном с других стран, с РФ была практически основа.
Основа из КХЛ? Вроде бы не из НХЛ
На фоне текущей Канады, в случае потенциальной нашей с ними встречи, как бы не было больнее чем в Ванкувере
Когда люди живут прошлыми успехами, то теряют связь с реальностью. Не только хоккея касается.
кто такой Никита Попугаев??? 🤦🤦🤦
Ответ Доля Кузьмин
кто такой Никита Попугаев??? 🤦🤦🤦
Кореш петухова
Ответ Голуби в траве
Кореш петухова
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Он наверно не помнит, как наши суперзвезды на ЧМ в Москве в нулевые сливали.
Или ОИ в Сочи.
Звезды еще не команда.
Что Кучеров смог показать против Флориды в прошлом ПО?
Ответ Al561
Он наверно не помнит, как наши суперзвезды на ЧМ в Москве в нулевые сливали. Или ОИ в Сочи. Звезды еще не команда. Что Кучеров смог показать против Флориды в прошлом ПО?
В памяти ЧМ 2019 и полуфинал с финнами, где ни Кучеров, ни Малкин, ни Кузнецов с Овечкиным и Гусевым, Капризовым не смогли взломать оборону Финляндии
Ответ AndjD
В памяти ЧМ 2019 и полуфинал с финнами, где ни Кучеров, ни Малкин, ни Кузнецов с Овечкиным и Гусевым, Капризовым не смогли взломать оборону Финляндии
Ну а теперь представьте какой бы был результат если сборной руководил североамериканский тренерский штаб! Наши физруки не умеют руководить звёздами!!
Я вот уже 57 лет, как смотрю хоккей, естественно болею за нашу сборную, сначала за СССР, потом за Россию, и конечно, всей душой желаю нашим только побед. Но вот, когда читаю подобные высказывания:" Для нас есть только одно место, первое", - очень хочу спросить: Уважаемый, Попугаев, скажите, сколько Олимпиад выиграла наша сборная, при участии всех сильнейших игроков НХЛ? Могу подсказать: Ни одной.
Рекомендуем