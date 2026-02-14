Никита Попугаев: «Наши ребята забрали бы Олимпиаду. У нас есть мастера вроде Овечкина, Панарина, Капризова, на которых весь мир хочет посмотреть. Жалко, что мы не выступаем»
Нападающий «Шанхая» Никита Попугаев высказался о турнире по хоккею на Олимпиаде-2026.
– Кого видите главным фаворитом хоккейного турнира на Олимпиаде?
– Латвию (смеется). Думаю, наверное, шведы могут, США, Канада. Те страны, которые всегда фавориты.
Конечно, жалко, что мы не выступаем. Вот очень жаль. Наши ребята приехали бы, конечно, и я думаю, забрали бы Олимпиаду. Но сейчас выиграет какая-то из этих трех команд.
– Думаете, что Россия все-таки претендовала бы на золото?
– Конечно, да. Мы других мест не знаем.
– Олимпийский турнир многое потерял без участия сборной России?
– Думаю, всем намного интереснее играть с русскими, потому что у нас есть большие мастера вроде Овечкина, Панарина, Капризова, на которых весь мир хочет посмотреть. Поэтому, конечно, это большая потеря, – заявил Попугаев.
