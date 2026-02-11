«Хороший, ой, ###, гол». Судья Бирин сматерился при объявлении шайбы в матче «Амур» – «Трактор»

Судья сматерился при объявлении шайбы в матче «Амур» – «Трактор».

Главный арбитр матча FONBET КХЛ между «Амуром » и «Трактором » (5:6) Виктор Бирин произнес нецензурное слово в микрофон, объявляя одно из решений.

Инцидент произошел в конце второго периода при счете 4:3 в пользу хозяев. Челябинский клуб забросил шайбу и сравнял счет, однако тренер «Амура» Александр Андриевский взял челлендж, посчитав, что перед голом хоккеист «Трактора» сделал пас рукой.

После видеопросмотра Бирин объявил, что паса рукой не было и гол засчитан, но показал неправильный жест, который символизирует отмену шайбы. Тогда он быстро изменил жест, в процессе произнеся: «Хороший, ой, ###, гол».

