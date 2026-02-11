  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Хороший, ой, ###, гол». Судья Бирин сматерился при объявлении шайбы в матче «Амур» – «Трактор»
Видео
15

«Хороший, ой, ###, гол». Судья Бирин сматерился при объявлении шайбы в матче «Амур» – «Трактор»

Судья сматерился при объявлении шайбы в матче «Амур» – «Трактор».

Главный арбитр матча FONBET КХЛ между «Амуром» и «Трактором» (5:6) Виктор Бирин произнес нецензурное слово в микрофон, объявляя одно из решений.

Инцидент произошел в конце второго периода при счете 4:3 в пользу хозяев. Челябинский клуб забросил шайбу и сравнял счет, однако тренер «Амура» Александр Андриевский взял челлендж, посчитав, что перед голом хоккеист «Трактора» сделал пас рукой.

После видеопросмотра Бирин объявил, что паса рукой не было и гол засчитан, но показал неправильный жест, который символизирует отмену шайбы. Тогда он быстро изменил жест, в процессе произнеся: «Хороший, ой, ###, гол».

Корешков о 6:5 с «Амуром»: «Трактор» прибавлял с каждым периодом. Здорово начать турне на Востоке с победы»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7825 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoАмур
Виктор Бирин
судьи
logoКХЛ
logoТрактор
брань
видео
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
да ладно???!!! судья нечаянно сматернулся и все услышали? вот это скандал!!! ужас какой!!! человек матюкнулся . эка невидаль то 🤣 СЕНСАЦИЯ!!!
"Что-то на латышском"(с)

Но меня больше позабавило, что его коллега в первом периоде не увидел чистый гол, находясь при этом в правильном положении.
###, гол и правда хороший!
"Гол, ###, штанга!" (С)
Весь советский народ слышал это по ТВ, а вот записи ни одной не осталось, но человек 20 мне говорили, что точно было
Ответ Остап Бендер
"Гол, ###, штанга!" (С) Весь советский народ слышал это по ТВ, а вот записи ни одной не осталось, но человек 20 мне говорили, что точно было
Не по ТВ, это было в радиорепортаже, комментировал Синявский.
Ответ Виктор Шарипович
Не по ТВ, это было в радиорепортаже, комментировал Синявский.
Не свисти, комментировал Озеров
учитывая что они как сапожники матерятся и панибратсвуют с игроками , уверен что это сделано было намеренно. не удивлюсь если они сами себя называют матрасами)
Сразу санкции против него должны быть. Судьи кхл- это конченое быдло. То есть пиво на стадионах нельзя так как люди могут перепить и начать некультурно себя вести при детях, а судье на весь стадион материться норма? Я что-то так не считаю
Бирин вообще идиот? Сначала оскорбил Хартли. Теперь матерится в эфире. Не пора ли его выгнать поганой метлой из лиги, товарищ Анисимов?
Оскирко не лучше, такое вытворять, видит как провоцируют Ремпала , бьют в лицо и ноль эмоций, скот полный , а не судья!!!! Раньше был иного мнения, а нём.....
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Андриевский о 5:6 с «Трактором»: «Амур» решил, что соперник поднимет лапки кверху при 1:4. Это уже не в первый раз, к сожалению»
11 февраля, 13:09
Корешков о 6:5 с «Амуром»: «Трактор» прибавлял с каждым периодом. Здорово начать турне на Востоке с победы»
11 февраля, 12:55
«Трактор» отыгрался с 1:4 и победил «Амур» – 6:5. Григоренко забил решающий гол на 59-й минуте
11 февраля, 11:52
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Сочи», «Барыс» победил «Ладу»
15 минут назадLive
«Лада» первой в КХЛ потеряла шансы на плей-офф – после поражения от «Барыса» (3:5)
21 минуту назад
Слафковски догнал Макдэвида в гонке бомбардиров ОИ – по 6 очков. Канадец провел на матч меньше
36 минут назад
Швеция победила Словакию в 3-м туре Олимпиады – 5:3. У Петтерссона дубль, Гернат набрал 1+1
51 минуту назад
Олимпиада-2026. Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии, Финляндия встретится с Италией, США против Дании
56 минут назад
Германия уступила Латвии в матче Олимпиады – 3:4. У Драйзайтля 10 бросков и ассист за 28:30 на льду и полезность «плюс 2»
сегодня, 13:41
Хоккеист без зуба, но не Овечкин. Узнаете его по детской фотке?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву
сегодня, 13:08
Голкипер Дианов забросил шайбу в матче ВХЛ «Динамо-Алтай» – «Омские Крылья». Это первый вратарский гол в истории лиги
сегодня, 12:55Видео
Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией – шайба не пересекла линию ворот полностью. Из-за эффекта параллакса на повторах возникла иллюзия гола
сегодня, 12:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Швеция нанесла 50+ бросков в створ двух матчах Олимпиады – 51 со Словакией, 60 с Италией. Это рекорд для Игр с участием НХЛ
5 минут назад
Пилипенко о переходе в «Авангард»: «Покидал «Северсталь» с чувством недосказанности. Если встретимся в плей-офф, будет приятная и интересная серия – принципиальной не станет»
сегодня, 13:27
Шарипзянов о драках Бобровского и Василевского: «Просто так совпало. Вратари могут подраться один раз в сезоне, злоупотреблять этим не стоит»
сегодня, 12:35
Кравчук о Канаде на ОИ: «Помимо мастерства, бросился в глаза командный дух. Когда Макдэвид и Макар бросаются под шайбы, это вдохновляет всех»
сегодня, 11:17
Защитник «Динамо» Клаэссон пропустит минимум остаток регулярки из-за травмы. Игрок неудачно упал в матче с «Автомобилистом» («СЭ»)
сегодня, 10:20
Игроки «Коламбуса» попались на розыгрыш. Их попросили «ткнуть голову» через отверстие в листе бумаги. Хоккеисты неверно поняли задачу и не справились с первого раза
сегодня, 10:10Видео
Рантанен о недовольстве Пеннаненом: «Ничего об этом не слышал, хороший тренер. Он дает нам свободу в атаке, но у него есть требования в обороне»
сегодня, 07:35
Кравчук об Олимпиаде: «Финляндия – опасный соперник в плей-офф, прагматичный. Североамериканцы не будут в восторге от ранней встречи с ними»
сегодня, 07:20
Дания не выпустит Андерсена в старте в матче против США. Сегор или Дичоу сыграют в воротах команды
сегодня, 06:40
Защитник Канады Моррисси пропустит 2-й матч подряд – против Франции. Он еще может сыграть на Олимпиаде
сегодня, 06:25
Рекомендуем