«Хороший, ой, ###, гол». Судья Бирин сматерился при объявлении шайбы в матче «Амур» – «Трактор»
Судья сматерился при объявлении шайбы в матче «Амур» – «Трактор».
Главный арбитр матча FONBET КХЛ между «Амуром» и «Трактором» (5:6) Виктор Бирин произнес нецензурное слово в микрофон, объявляя одно из решений.
Инцидент произошел в конце второго периода при счете 4:3 в пользу хозяев. Челябинский клуб забросил шайбу и сравнял счет, однако тренер «Амура» Александр Андриевский взял челлендж, посчитав, что перед голом хоккеист «Трактора» сделал пас рукой.
После видеопросмотра Бирин объявил, что паса рукой не было и гол засчитан, но показал неправильный жест, который символизирует отмену шайбы. Тогда он быстро изменил жест, в процессе произнеся: «Хороший, ой, ###, гол».
Корешков о 6:5 с «Амуром»: «Трактор» прибавлял с каждым периодом. Здорово начать турне на Востоке с победы»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Но меня больше позабавило, что его коллега в первом периоде не увидел чистый гол, находясь при этом в правильном положении.
Весь советский народ слышал это по ТВ, а вот записи ни одной не осталось, но человек 20 мне говорили, что точно было