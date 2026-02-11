Корешков о 6:5 с «Амуром»: «Трактор» прибавлял с каждым периодом. Здорово начать турне на Востоке с победы»
Корешков о 6:5 с «Амуром»: «Трактор» прибавлял с каждым периодом.
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал гостевую победу команды над «Амуром» (6:5) в FONBET чемпионате КХЛ.
«Здорово, что наше турне на Востоке мы начали с победы. Что по матчу, то с каждым периодом наши парни прибавляли. Играли все лучше и лучше – во втором, в третьем периодах.
Обилие голов – возможно, это сказался перерыв. Но я думаю, игра всем понравилась, особенно болельщикам. Самое хорошее, что мы победили», – сказал Корешков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Молодцы характер есть.
Молодчики!
Благодаря Корешкову чуть не проиграли, после второй шайбы Мыльникова надо было менять ( видно было что он не в форме) нет же надо было дождаться четвертой.а потом героически вытаскивать матч. Так что ребята Молодчики , и ты им должен поклониться в ноги что они исправили твои "косяки"
