Корешков о 6:5 с «Амуром»: «Трактор» прибавлял с каждым периодом. Здорово начать турне на Востоке с победы»

Корешков о 6:5 с «Амуром»: «Трактор» прибавлял с каждым периодом.

Главный тренер «Трактора » Евгений Корешков прокомментировал гостевую победу команды над «Амуром » (6:5) в FONBET чемпионате КХЛ.

«Здорово, что наше турне на Востоке мы начали с победы. Что по матчу, то с каждым периодом наши парни прибавляли. Играли все лучше и лучше – во втором, в третьем периодах.

Обилие голов – возможно, это сказался перерыв. Но я думаю, игра всем понравилась, особенно болельщикам. Самое хорошее, что мы победили», – сказал Корешков.

