  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Корешков о 6:5 с «Амуром»: «Трактор» прибавлял с каждым периодом. Здорово начать турне на Востоке с победы»
3

Корешков о 6:5 с «Амуром»: «Трактор» прибавлял с каждым периодом. Здорово начать турне на Востоке с победы»

Корешков о 6:5 с «Амуром»: «Трактор» прибавлял с каждым периодом.

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал гостевую победу команды над «Амуром» (6:5) в FONBET чемпионате КХЛ.

«Здорово, что наше турне на Востоке мы начали с победы. Что по матчу, то с каждым периодом наши парни прибавляли. Играли все лучше и лучше – во втором, в третьем периодах.

Обилие голов – возможно, это сказался перерыв. Но я думаю, игра всем понравилась, особенно болельщикам. Самое хорошее, что мы победили», – сказал Корешков.

Капитан «Трактора» Кадейкин: «В КХЛ не принято помогать осваиваться. Капитанская роль номинальная, не так много настоящих лидеров»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7825 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Корешков
logoАмур
logoТрактор
logoКХЛ
logoМатч ТВ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодцы характер есть.
Благодаря Корешкову чуть не проиграли, после второй шайбы Мыльникова надо было менять ( видно было что он не в форме) нет же надо было дождаться четвертой.а потом героически вытаскивать матч. Так что ребята Молодчики , и ты им должен поклониться в ноги что они исправили твои "косяки"
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Корешков о 8-матчевой серии Ливо без голов: «Он очень старается, пытается сыграть на команду. Ничего, в следующих играх забьет»
4 февраля, 17:39
Корешков о 0:1 от «Авангарда»: «Ливо должен был решать исход, но не решил. Самоотдача и содержание игры были на высоком уровне. Через такие матчи мы становимся сильнее»
29 января, 17:16Видео
Корешков о Глотове: «Срок восстановления еще неизвестен. В конце месяца он попытается выйти на лед»
27 января, 20:57
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Сочи», «Барыс» победил «Ладу»
15 минут назадLive
«Лада» первой в КХЛ потеряла шансы на плей-офф – после поражения от «Барыса» (3:5)
21 минуту назад
Слафковски догнал Макдэвида в гонке бомбардиров ОИ – по 6 очков. Канадец провел на матч меньше
36 минут назад
Швеция победила Словакию в 3-м туре Олимпиады – 5:3. У Петтерссона дубль, Гернат набрал 1+1
51 минуту назад
Олимпиада-2026. Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии, Финляндия встретится с Италией, США против Дании
56 минут назад
Германия уступила Латвии в матче Олимпиады – 3:4. У Драйзайтля 10 бросков и ассист за 28:30 на льду и полезность «плюс 2»
сегодня, 13:41
Хоккеист без зуба, но не Овечкин. Узнаете его по детской фотке?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву
сегодня, 13:08
Голкипер Дианов забросил шайбу в матче ВХЛ «Динамо-Алтай» – «Омские Крылья». Это первый вратарский гол в истории лиги
сегодня, 12:55Видео
Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией – шайба не пересекла линию ворот полностью. Из-за эффекта параллакса на повторах возникла иллюзия гола
сегодня, 12:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Швеция нанесла 50+ бросков в створ двух матчах Олимпиады – 51 со Словакией, 60 с Италией. Это рекорд для Игр с участием НХЛ
5 минут назад
Пилипенко о переходе в «Авангард»: «Покидал «Северсталь» с чувством недосказанности. Если встретимся в плей-офф, будет приятная и интересная серия – принципиальной не станет»
сегодня, 13:27
Шарипзянов о драках Бобровского и Василевского: «Просто так совпало. Вратари могут подраться один раз в сезоне, злоупотреблять этим не стоит»
сегодня, 12:35
Кравчук о Канаде на ОИ: «Помимо мастерства, бросился в глаза командный дух. Когда Макдэвид и Макар бросаются под шайбы, это вдохновляет всех»
сегодня, 11:17
Защитник «Динамо» Клаэссон пропустит минимум остаток регулярки из-за травмы. Игрок неудачно упал в матче с «Автомобилистом» («СЭ»)
сегодня, 10:20
Игроки «Коламбуса» попались на розыгрыш. Их попросили «ткнуть голову» через отверстие в листе бумаги. Хоккеисты неверно поняли задачу и не справились с первого раза
сегодня, 10:10Видео
Рантанен о недовольстве Пеннаненом: «Ничего об этом не слышал, хороший тренер. Он дает нам свободу в атаке, но у него есть требования в обороне»
сегодня, 07:35
Кравчук об Олимпиаде: «Финляндия – опасный соперник в плей-офф, прагматичный. Североамериканцы не будут в восторге от ранней встречи с ними»
сегодня, 07:20
Дания не выпустит Андерсена в старте в матче против США. Сегор или Дичоу сыграют в воротах команды
сегодня, 06:40
Защитник Канады Моррисси пропустит 2-й матч подряд – против Франции. Он еще может сыграть на Олимпиаде
сегодня, 06:25
Рекомендуем