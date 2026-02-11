Андриевский о 5:6 с «Трактором»: «Амур» решил, что соперник поднимет лапки кверху при 1:4. Это уже не в первый раз, к сожалению»
Андриевский о 5:6 с «Трактором»: «Амур» решил, что они поднимут лапки кверху.
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от «Трактора» (5:6) в матче FONBET КХЛ.
«Игру можно разделить на две части. Она такой и получилась – до 4:1 и после. Не помню, на какой минуте мы забили четвертый гол. И все у нас хорошо получалось. Но потом мы решили, что соперник уже поднимет лапки кверху. Решили доигрывать игру, и за это поплатились.
К сожалению, это уже не в первый раз. И это настораживает. У нас все‑таки опытная команда. И я считаю, ведя 4:1 в счете, мы должны были спокойно доводить дело до победы», – сказал Андриевский.
Пора бы подумать о сезоне следующем.
Если руководство Амура собирается продолжать сотрудничество с этим штабом, во главе с Андриевским, то они полные кретины.