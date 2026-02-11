«Трактор» отыгрался с 1:4 и победил «Амур» – 6:5. Григоренко забил решающий гол на 59-й минуте

«Трактор» отыгрался с 1:4 и победил «Амур» в матче FONBET КХЛ.

В матче FONBET чемпионата КХЛ «Трактор » оказался сильнее «Амура » (6:5), уступая по ходу встречи 1:4. Победную шайбу забросил Михаил Григоренко на 59-й минуте.

Челябинцы выиграли три матча подряд и занимают седьмое место в Восточной конференции, набрав 56 очков за 53 игры.

«Амур» остался девятым на Востоке, имея в активе 45 баллов после 54 матчей. Отставание от зоны плей-офф – 8 очков при двух играх в запасе.

Следующий матч «Трактор» проведет в гостях 13 февраля с «Адмиралом», «Амур» в тот же день примет «Авангард».