«Трактор» отыгрался с 1:4 и победил «Амур» – 6:5. Григоренко забил решающий гол на 59-й минуте
«Трактор» отыгрался с 1:4 и победил «Амур» в матче FONBET КХЛ.
В матче FONBET чемпионата КХЛ «Трактор» оказался сильнее «Амура» (6:5), уступая по ходу встречи 1:4. Победную шайбу забросил Михаил Григоренко на 59-й минуте.
Челябинцы выиграли три матча подряд и занимают седьмое место в Восточной конференции, набрав 56 очков за 53 игры.
«Амур» остался девятым на Востоке, имея в активе 45 баллов после 54 матчей. Отставание от зоны плей-офф – 8 очков при двух играх в запасе.
Следующий матч «Трактор» проведет в гостях 13 февраля с «Адмиралом», «Амур» в тот же день примет «Авангард».
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7823 голоса
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что то мне это напоминает!?!?
Что за команда такая вести с таким счётом, и жидко так обосраться 😂😂😂
Про такие матчи можно фильмы снимать))) Трактор с победой)
Я не понял а где вратарь у трактора которого купили,Николаев вроде какой-то?
Трактору респект за суперкамбэк, но Амур слабый, там уже после 2пер 4:4 было и итог был очевиден...
Трактору респект за суперкамбэк, но Амур слабый, там уже после 2пер 4:4 было и итог был очевиден...
Амур почти не имеет шансов на 8место. Но камбэк Трактора начался с фиговой игрой Трактора 1.5периода. Да и Мыльников 2шайбы не взял свои и опять не спас при выходе 1в 0.
Амур почти не имеет шансов на 8место. Но камбэк Трактора начался с фиговой игрой Трактора 1.5периода. Да и Мыльников 2шайбы не взял свои и опять не спас при выходе 1в 0.
Все верно. Но Амур до Андриевского был немного другой, а с его назначением как бы расписался в завершееии сезона
У Сибири примерно такой же матч в этом сезоне со Спартаком в начале сезона
У Сибири примерно такой же матч в этом сезоне со Спартаком в начале сезона
Да уж,но с Сочи звезданули так звезданули!!! 😄
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем