  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Трактор» отыгрался с 1:4 и победил «Амур» – 6:5. Григоренко забил решающий гол на 59-й минуте
9

«Трактор» отыгрался с 1:4 и победил «Амур» – 6:5. Григоренко забил решающий гол на 59-й минуте

«Трактор» отыгрался с 1:4 и победил «Амур» в матче FONBET КХЛ.

В матче FONBET чемпионата КХЛ «Трактор» оказался сильнее «Амура» (6:5), уступая по ходу встречи 1:4. Победную шайбу забросил Михаил Григоренко на 59-й минуте.

Челябинцы выиграли три матча подряд и занимают седьмое место в Восточной конференции, набрав 56 очков за 53 игры.

«Амур» остался девятым на Востоке, имея в активе 45 баллов после 54 матчей. Отставание от зоны плей-офф – 8 очков при двух играх в запасе.

Следующий матч «Трактор» проведет в гостях 13 февраля с «Адмиралом», «Амур» в тот же день примет «Авангард».

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?7823 голоса
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoАмур
logoКХЛ
logoТрактор
logoМихаил Григоренко
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что то мне это напоминает!?!?
Что за команда такая вести с таким счётом, и жидко так обосраться 😂😂😂
Про такие матчи можно фильмы снимать))) Трактор с победой)
Я не понял а где вратарь у трактора которого купили,Николаев вроде какой-то?
Трактору респект за суперкамбэк, но Амур слабый, там уже после 2пер 4:4 было и итог был очевиден...
Ответ Nepputin
Трактору респект за суперкамбэк, но Амур слабый, там уже после 2пер 4:4 было и итог был очевиден...
Амур почти не имеет шансов на 8место. Но камбэк Трактора начался с фиговой игрой Трактора 1.5периода. Да и Мыльников 2шайбы не взял свои и опять не спас при выходе 1в 0.
Ответ Xell
Амур почти не имеет шансов на 8место. Но камбэк Трактора начался с фиговой игрой Трактора 1.5периода. Да и Мыльников 2шайбы не взял свои и опять не спас при выходе 1в 0.
Все верно. Но Амур до Андриевского был немного другой, а с его назначением как бы расписался в завершееии сезона
У Сибири примерно такой же матч в этом сезоне со Спартаком в начале сезона
Ответ Roma
У Сибири примерно такой же матч в этом сезоне со Спартаком в начале сезона
Да уж,но с Сочи звезданули так звезданули!!! 😄
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Сочи», «Барыс» победил «Ладу»
14 минут назадLive
«Лада» первой в КХЛ потеряла шансы на плей-офф – после поражения от «Барыса» (3:5)
20 минут назад
Слафковски догнал Макдэвида в гонке бомбардиров ОИ – по 6 очков. Канадец провел на матч меньше
35 минут назад
Швеция победила Словакию в 3-м туре Олимпиады – 5:3. У Петтерссона дубль, Гернат набрал 1+1
50 минут назад
Олимпиада-2026. Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии, Финляндия встретится с Италией, США против Дании
55 минут назад
Германия уступила Латвии в матче Олимпиады – 3:4. У Драйзайтля 10 бросков и ассист за 28:30 на льду и полезность «плюс 2»
сегодня, 13:41
Хоккеист без зуба, но не Овечкин. Узнаете его по детской фотке?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву
сегодня, 13:08
Голкипер Дианов забросил шайбу в матче ВХЛ «Динамо-Алтай» – «Омские Крылья». Это первый вратарский гол в истории лиги
сегодня, 12:55Видео
Гол Словакии не засчитали в матче со Швецией – шайба не пересекла линию ворот полностью. Из-за эффекта параллакса на повторах возникла иллюзия гола
сегодня, 12:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Швеция нанесла 50+ бросков в створ двух матчах Олимпиады – 51 со Словакией, 60 с Италией. Это рекорд для Игр с участием НХЛ
4 минуты назад
Пилипенко о переходе в «Авангард»: «Покидал «Северсталь» с чувством недосказанности. Если встретимся в плей-офф, будет приятная и интересная серия – принципиальной не станет»
сегодня, 13:27
Шарипзянов о драках Бобровского и Василевского: «Просто так совпало. Вратари могут подраться один раз в сезоне, злоупотреблять этим не стоит»
сегодня, 12:35
Кравчук о Канаде на ОИ: «Помимо мастерства, бросился в глаза командный дух. Когда Макдэвид и Макар бросаются под шайбы, это вдохновляет всех»
сегодня, 11:17
Защитник «Динамо» Клаэссон пропустит минимум остаток регулярки из-за травмы. Игрок неудачно упал в матче с «Автомобилистом» («СЭ»)
сегодня, 10:20
Игроки «Коламбуса» попались на розыгрыш. Их попросили «ткнуть голову» через отверстие в листе бумаги. Хоккеисты неверно поняли задачу и не справились с первого раза
сегодня, 10:10Видео
Рантанен о недовольстве Пеннаненом: «Ничего об этом не слышал, хороший тренер. Он дает нам свободу в атаке, но у него есть требования в обороне»
сегодня, 07:35
Кравчук об Олимпиаде: «Финляндия – опасный соперник в плей-офф, прагматичный. Североамериканцы не будут в восторге от ранней встречи с ними»
сегодня, 07:20
Дания не выпустит Андерсена в старте в матче против США. Сегор или Дичоу сыграют в воротах команды
сегодня, 06:40
Защитник Канады Моррисси пропустит 2-й матч подряд – против Франции. Он еще может сыграть на Олимпиаде
сегодня, 06:25
Рекомендуем