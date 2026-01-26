«Сарыарку» в Алматы поселили в массажном салоне. Директор клуба занялся бронированием отелей и организацией питания, игроки ели холодную еду. Хоккеисты призвали его уволить

«Сарыарку» в Алматы поселили в массажном салоне.

По информации Шайба.kz, в «Сарыарке » из чемпионата Казахстана разгорается внутренний скандал на фоне проблем с проживанием и питанием.

Сообщается, что директор клуба Берик Туямашев лично занялся бронированием гостиниц. В Алматы команда проживала в антисанитарных помещениях, не предназначенных для размещения. Позднее выяснилось, что игроки жили не в отеле, а в массажном салоне.

Также Туямашев взял под контроль организацию питания. По данным источника, игроки питаются холодной едой из контейнеров, включая дни матчей.

Утверждается, что директор клуба отказался от выполнения обязательств по премиальным выплатам. В начале сезона команде была представлена система бонусов, но позднее руководство сообщило, что никаких обещаний не было и премий ждать не стоит.

Хоккеисты и болельщики клуба выступили с совместным заявлением, требуя уволить директора.

«Сарыарка» занимает второе место из десяти команд в текущем сезоне чемпионата Казахстана, набрав 69 очков в 45 матчах.