  «Сарыарку» в Алматы поселили в массажном салоне. Директор клуба занялся бронированием отелей и организацией питания, игроки ели холодную еду. Хоккеисты призвали его уволить
8

«Сарыарку» в Алматы поселили в массажном салоне.

По информации Шайба.kz, в «Сарыарке» из чемпионата Казахстана разгорается внутренний скандал на фоне проблем с проживанием и питанием.

Сообщается, что директор клуба Берик Туямашев лично занялся бронированием гостиниц. В Алматы команда проживала в антисанитарных помещениях, не предназначенных для размещения. Позднее выяснилось, что игроки жили не в отеле, а в массажном салоне.

Также Туямашев взял под контроль организацию питания. По данным источника, игроки питаются холодной едой из контейнеров, включая дни матчей.

Утверждается, что директор клуба отказался от выполнения обязательств по премиальным выплатам. В начале сезона команде была представлена система бонусов, но позднее руководство сообщило, что никаких обещаний не было и премий ждать не стоит.

Хоккеисты и болельщики клуба выступили с совместным заявлением, требуя уволить директора.

«Сарыарка» занимает второе место из десяти команд в текущем сезоне чемпионата Казахстана, набрав 69 очков в 45 матчах.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Шайба.kz
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Для трагизма не хватает прилагательного "мусорных". Игроки питаются из мусорных контейнеров). Да и массажистки были толстые и страшные).
Ответ agentkuper
Для трагизма не хватает прилагательного "мусорных". Игроки питаются из мусорных контейнеров). Да и массажистки были толстые и страшные).
А зачем трагизм дополнительный? Если описанное правда и профессиональные игроки едят непонятную холодную еду, спят фиг пойми где и внезапно им отменили премии, то тут вполне достаточно. Или вы хотите сказать, что это нормальные условия и перечислены какие-то мелкие шероховатости?
Ответ Vadoniy
А зачем трагизм дополнительный? Если описанное правда и профессиональные игроки едят непонятную холодную еду, спят фиг пойми где и внезапно им отменили премии, то тут вполне достаточно. Или вы хотите сказать, что это нормальные условия и перечислены какие-то мелкие шероховатости?
Большинство людей в течение рабочего времени питаются за свой счёт и на работу ездят за свой счёт. Этих же хокков кормят, селят, возят бесплатно. Один раз могли поесть ща свой счёт, если что то не понравилось. Не обеднели бы.
Какие программы брали, безлимит в релаксах?
Массаж был не с хэппи-ендом, вот и возмутились
Массаж с окончанием.... работы директора команды
А массажистки в стоимость входили??
