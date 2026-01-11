Вратарь «Барыса» Шил о казахской кухне: «Конину не пробовал. Ел бешбармак, это было здорово. Мой фаворит – борщ, вкусно и сытно, хочется научиться самому готовить»

Адам Шил о казахской кухне: конину пока не пробовал, бешбармак понравился.

Голкипер «Барыса » Адам Шил рассказал о своем отношении к блюдам казахской кухни.

– Как вам казахская кухня? Пробовали что-нибудь необычное?

– Не так много, но я попробовал местные блюда. Мой фаворит – это борщ, очень вкусно и сытно. Я люблю мясо, и это очень хороший суп, теперь хочется и самому научиться его готовить.

– Пробовали конину? Вероятно, самое удивительное, что встречают иностранцы в Казахстане?

– Пока что не пробовал, я не большой фанат таких экспериментов в кухне для себя, однако один раз ради интереса, наверное, стоит попробовать и сделать какие-то выводы. Пока что знаю только по разговорам одноклубников, кому-то нравится, кто-то не понял, но, наверное, это интересно, стоит дать шанс.

– Вы приехали в Татарстан, где также едят конину, а есть и местные знаменитые блюда, например, чак-чак. Не успели угоститься?

– Звучит интересно, я слышал от ребят, однако не пробовал. Я поел в Астане бешбармак, это было здорово, мне понравилось, – сказал Адам Шил.