Малкин набрал 1+1 с полезностью «+3» и стал первой звездой матча с «Калгари». У форварда «Питтсбурга» 37 очков за 34 игры в сезоне

Малкин набрал 1+1 и стал первой звездой матча с «Калгари».

Нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари » (4:1) и стал первой звездой встречи.

39-летний форвард открыл счет, а позднее ассистировал Егору Чинахову на вторую шайбу «Пингвинс» в игре.

Малкин провел на льду 15:26, нанес три броска в створ, совершил три потери, сделал один силовой прием и заблокировал один бросок. Он завершил встречу с полезностью «плюс 3».

В этом сезоне на его счету 37 (11+26) очков в 34 матчах при полезности «плюс 12».