Чинахов забил «Калгари» с паса Малкина, став 3-й звездой матча. У Егора 5+4 в 34 играх сезона

Чинахов забил «Калгари» с паса Малкина, став 3-й звездой матча.

Форвард «Питтсбурга» Егор Чинахов забил гол в матче НХЛ с «Калгари» (1:2) и был признан третьей звездой.

Россиянин сравнял счет (1:1) в середине второго периода с передачи Евгения Малкина.

Чинахов набрал 3-е (2+1) очко за «пингвинов» в 5 играх после обмена из «Коламбуса».

Всего в 34 матчах сезона на его счету 9 (5+4) баллов.

В игре с «Флэймс» за 10:09 (1:21 – в большинстве) у Чинахова 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».