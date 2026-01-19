«Металлург» отыгрался с 2:3 к 55-й минуте и победил «Амур» – 4:3. Магнитогорцы выиграли 8-й матч подряд и лидируют в КХЛ

«Металлург» одолел «Амур» в матче FONBET КХЛ.

«Металлург » оказался сильнее «Амура » (4:3) в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ.

Магнитогорцы уступали 2:3 к 55-й минуте, но шайбы Руслана Исхакова и Данилы Паливко помогли команде победить в основное время. Сергей Толчинский набрал 3 (1+2) очка.

«Металлург» выиграл восьмой матч подряд. Команда лидирует в Восточной конференции и в сводной таблице лиги, набрав 76 очков за 46 игр.

«Амур» продлил серию поражений до 7 матчей. Хабаровчане идут девятыми на Востоке, имея в активе 39 баллов после 47 игр.

Следующий матч «Металлург» проведет дома 22 января с «Сибирью», «Амур» на выезде встретится с «Металлургом» 24 января.