Депутат Терюшков о трансляции ОИ-2026: «Пропаганда ЛГБТ*, дискриминация – показывать чуждые нам европейские ценности равносильно солидаризации с их отклонениями»

Депутат Терюшков против трансляции ОИ-2026 на территории России.

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался против трансляции Олимпийских игр 2026 года на территории России.

Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Небольшое число российских спортсменов допустят до участия в нейтральном статусе.

– Стоит ли показывать Игры на общедоступном ТВ в нашей стране?

– Не поддерживаю пропаганду олимпийских ценностей в том гипертрофированном виде, в котором они представлены сейчас: с открытой пропагандой ЛГБТ* и дискриминацией по национальному признаку.

Показывать чуждые нам европейские ценности по телевидению равносильно солидаризации с этими их отклонениями, – сказал Терюшков.

* – движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

