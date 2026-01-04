Депутат Терюшков рассказал, при каких условиях Россию допустят на турниры.

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков выразил мнение, при каких условиях сборные России могут быть допущены на международные турниры.

«Проводимая транснациональными корпорациями политика в спорте открыто демонстрирует нам связь принимаемых спортивными организациями решений с общим европейским курсом, который отражен во многих доктринальных документах недружественных стран и требует стратегического поражения России.

Усилия России по снижению политизации спорта приводят к определенным результатам, но это носит скорее частных характер по сравнению с агрессивной позицией зависимых от коллективного Запада спортивных чиновников.

До момента урегулирования вооруженного конфликта между Россией и Украиной, управляемой западными координаторами, ожидать полноценного возвращения российского спорта не приходится. Разрешится конфликт – будут достигнуты переговорные позиции и в международном спорте», – сказал Терюшков.