Депутат Терюшков о бане России: «Курс недружественных стран требует поражения России. До урегулирования конфликта с Украиной возвращения не будет»
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков выразил мнение, при каких условиях сборные России могут быть допущены на международные турниры.
«Проводимая транснациональными корпорациями политика в спорте открыто демонстрирует нам связь принимаемых спортивными организациями решений с общим европейским курсом, который отражен во многих доктринальных документах недружественных стран и требует стратегического поражения России.
Усилия России по снижению политизации спорта приводят к определенным результатам, но это носит скорее частных характер по сравнению с агрессивной позицией зависимых от коллективного Запада спортивных чиновников.
До момента урегулирования вооруженного конфликта между Россией и Украиной, управляемой западными координаторами, ожидать полноценного возвращения российского спорта не приходится. Разрешится конфликт – будут достигнуты переговорные позиции и в международном спорте», – сказал Терюшков.