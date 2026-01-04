Депутат Терюшков о россиянах на ОИ-2026: «Меня мало интересуют атлеты, постыдно затершие Георгиевскую ленту в соцсетях, отречась от героической памяти предков!»

Депутат Терюшков заявил, что не будет следить за Олимпиадой в Италии.

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков заявил, что не будет следить за Олимпиадой-2026.

– Будете ли следить за Олимпиадой в Италии?

– Нет, со своей позиции не схожу.

Меня мало интересуют нейтральные атлеты, прошедшие процедуру неподдержки СВО и постыдно затершие Георгиевскую ленту в своих соцсетях, отречась от героической памяти предков и многовековой истории нашей страны! – заявил Терюшков.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. На Играх выступят несколько россиян, они будут соревноваться в нейтральном статусе.