Вячеслав Козлов о 3:0 с «Сочи»: «Сделали выводы после прошлой игры. «Динамо» хорошо поработало после Нового года – это будет давать плоды, надеюсь»

Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу команды над «Сочи» (3:0) матче в FONBET КХЛ.

– Начали хорошо, создавали моменты, играли с шайбой. Но в первом периоде пропустили несколько контратак, и счет мог быть совсем другим. Два раза один на один вышли. После перерыва дотерпели, реализовали большинство, даже два раза. Выстояли в меньшинстве. Мы сделали выводы после прошлой игры, и она получилась совсем иной. Отсюда – результат.

Перестановки мы сделали еще в прошлой игре, когда уступали и пытались спасти матч. Мы еще ищем сочетания. Гусев – Уил – Сикьюра – первое звено, они давно играют вместе. Хотелось посмотреть, как в нем будет играть Семен [Дер‑Аргучинцев].

– Как думаете, «Динамо» преодолело кризис, в который попало?

– Надеемся. Мы хорошо поработали после Нового года. Надеюсь, это будет давать свои плоды, – сказал Козлов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
