Вячеслав Козлов: «У «Динамо» начался спад с декабрьской паузы. Из сборной игроки приехали кто больным, кто в безобразном состоянии»

Вячеслав Козлов: у «Динамо» начался спад с декабрьской паузы.

Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал серию неудачных матчей клуба.

После перерыва на Кубок Первого канала бело-голубые проиграли четыре матча из семи в FONBET чемпионате КХЛ .

«Я уже боюсь этих пауз. С декабрьской паузы у нас начался спад. Игроки, которые были в сборной, приехали кто больным, кто в безобразном состоянии», – сказал Козлов.

В составе «России 25», которая под руководством Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала в Новосибирске, было четыре хоккеиста «Динамо ».

Роман Ротенберг: «Продолжаем развивать институт сборных, проводить международные турниры. Уже совсем скоро вернемся на мировую арену – не просто участвовать, а побеждать!»