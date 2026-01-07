«Динамо» обыграло «Сочи» – 3:0. Бело-голубые прервали серию из 3 поражений

«Динамо» обыграло «Сочи» в матче FONBET КХЛ.

«Динамо » на выезде обыграло «Сочи » в матче FONBET чемпионата КХЛ (3:0). Голкипер Владислав Подъяпольский отразил все 23 броска в створ.

Бело-голубые прервали серию из трех поражений и вышли на четвертое место в Западной конференции, набрав 54 очка за 53 игры.

«Сочи» проиграл впервые за четыре матча и остался на десятом месте Запада, имея в активе 32 балла после 40 матчей.

Следующий матч «Динамо» проведет дома 12 января с «Торпедо», «Сочи» 9 января примет «Ладу».