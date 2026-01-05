Вячеслав Козлов после 0:2 от «Сочи»: «У «Динамо» мастеров много, но без усердия голы не придут. Надо ребятам покопаться в себе»

Вячеслав Козлов о поражениях «Динамо»: игрокам надо покопаться в себе.

Главный тренер «Динамо » Вячеслав Козлов после поражения от «Сочи » (0:2) в гостевом матче Fonbet КХЛ высказался о последних результатах команды.

Бело-голубые проиграли 3 матча подряд, а в последних 7 встречах одержали только 2 победы.

– Игра не задалась с первого периода. После долгой паузы не сразу вошли в игру, пропустили ненужный гол, ошиблись после большинства. Второй и третий период были лучше, контролировали шайбу. Мало создаем.

А когда создавали, не было трафика перед воротами, а вратарь сыграл хорошо. Видимо, сегодня был его день. Без голов и без остроты перед воротами сегодня получилось, соперник пластался, отсюда такой результат.

– Почему такие результаты в последнее время?

– Мы работаем над этим. Надо ребятам покопаться в себе. Мастеров много, но без нужного усердия голы сами не придут. Здесь надо иногда потерпеть и забить трудовой гол.

– Куда пропало большинство?

– Да, сегодня можно было бы сыграть лучше. И если бы ребята забили, результат был бы другим, – сказал Козлов.