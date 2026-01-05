Вячеслав Козлов о возможном обмене Комтуа: «Не знаю, откуда эти слухи. Сейчас он не играет так, как мы ждем. Но он и в прошлом году начинал слабо»
Вячеслав Козлов о Комтуа: не знаю, откуда слухи про обмен.
Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о слухах про обмен нападающего Максима Комтуа.
Ранее появилась информация, что канадец может перейти в «Локомотив».
– Активно обсуждается обмен Комтуа. Что можете сказать?
– Не знаю, откуда эти слухи. Мы разговариваем с Максимом. Я ему сказал, что сейчас он не играет так, как мы ждем, не показывает ту игру, которая нравилась болельщикам в том году.
Но если вы помните, он и в прошлом году начинал слабо. Будем надеяться, что во второй половине добавит и будет показывать тот хоккей, который мы от него ждем, – сказал Козлов.
В текущем сезоне FONBET КХЛ Комтуа провел 38 матчей и набрал 24 (11+13) очка.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости