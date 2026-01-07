  • Спортс
  • Дементьев об одной медали у Канады за три МЧМ: «Уверовали в свою силу – Россия бы их мотивировала. Должна быть щука в пруду, чтобы карась не дремал»
Дементьев об одной медали у Канады за три МЧМ: «Уверовали в свою силу – Россия бы их мотивировала. Должна быть щука в пруду, чтобы карась не дремал»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о прошедшем молодежном чемпионате мира-2026 в США и выступлении сборной Канады.

Канадцы впервые за три турнира завоевали медаль – бронзу. Все три раза сборная проигрывала Чехии (дважды в четвертьфинале, один раз в полуфинале).

– Молодежный чемпионат мира – это очень интересное соревнование. К сожалению, не так много зрителей посетило эти матчи, даже с участием сборной США, хотя турнир проводился чемпионат в Миннесоте.

То, что было всегда сильно прибыльным, на текущий момент, наверное, таковым не является. Скорее всего, это из-за отсутствия интриги с участием сборной России. То же касается других соревнований.

– Вы говорили, что Канаде не хватает мотивации в отсутствии сборной России…

– Здесь можно привести такое выражение: должна быть щука в пруду, чтобы карась не дремал. Настолько канадцы уверовали в свою силу и отсутствие конкуренции, что не могут выиграть. Была бы сборная России, это бы их мотивировало для этих игр.

Я думаю, противостояние, которое заложено годами и воспитано в игроках обеих стран, конечно, крайне необходимо для сильной конкуренции и зрелищности мирового юношеского хоккея, – сказал Дементьев.

Глава ИИХФ Тардиф назвал геополитику и холодную погоду среди причин низкой посещаемости МЧМ-2026 в США. До игр за медали матчи посетили чуть больше 6 тысяч зрителей в среднем

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
