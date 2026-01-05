  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Плющев: «На МЧМ уровень хоккея на голову выше, чем в МХЛ. Бросается в глаза уровень защитников. Они не стреножены нелепым правилом трех секунд за воротами, ведут игру»
12

Владимир Плющев: «На МЧМ уровень хоккея на голову выше, чем в МХЛ. Бросается в глаза уровень защитников. Они не стреножены нелепым правилом трех секунд за воротами, ведут игру»

Владимир Плющев отметил высокий уровень хоккея на МЧМ.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отметил высокий уровень хоккея на МЧМ-2026.

В финале турнира Швеция сыграет с Чехией, в матче за 3-е место Канада встретится с Финляндией.

Молодежная сборная России не участвует в турнирах с 2022 года.

– Что для себя отметили на МЧМ?

– Высокий уровень хоккея, который наголову выше, чем в МХЛ. Те профессионалы, которые следят за турниром в Миннесоте, понимают, насколько мы, к сожалению, отстали.

– В чем?

– В тех матчах чемпионата мира, которые посмотрел, ни разу не видел классических для КХЛ и МХЛ бросков в пузо вратарю или вышвыриваний шайбы через три линии по борту.

Бросается в глаза уровень защитников. Они не стреножены нелепым правилом трех секунд за воротами, ведут игру и переключают ее скорости. Где-то дают паузу, где-то, наоборот, ускоряют.

Лучшие сборные МЧМ дорожат шайбой, стараются играть комбинационно, на высочайших скоростях. В МХЛ к такому хоккею стремятся лишь несколько команд.

Еще раз повторюсь, с нашим развитием хоккея, направленным на усреднение и на легионеров, а также с нашими правилами мы будем долго и мучительно возвращаться на мировую арену. Боюсь, нас ждут очень неприятные сюрпризы, – сказал Плющев. 

Канада снова без золота МЧМ! Нарвались на чехов – на этот раз в полуфинале

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoВладимир Плющев
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoМХЛ
правила
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Чехии о 6:4 с Канадой в полуфинале МЧМ: «У ребят было много энергии. Мы очень хорошо сыграли в формате 5 на 5, не хотели давать им много большинства»
вчера, 06:46
Тренер Канады после 4:6 от Чехии в полуфинале МЧМ: «Пропустили слишком много голов. Мы несколько раз возвращались в игру, но нужно лучше играть в обороне»
вчера, 06:34
18-летний Полетин принес Чехии победу над Канадой в 1/2 финала МЧМ, забив на 58:46. Проспект «Айлендерс» набрал 4+2 в 6 матчах на турнире
вчера, 05:46
Главные новости
Квартальнов после пресс-конференции матча с ЦСКА: «Прилетит мне, да? Ну, охренели! Судья, зачем «3 на 5» оставляешь в такой игре? Хватит прибивать»
3 минуты назад
Буше про 2:1 с «Ак Барсом»: «Я не очень большой фанат романтичного хоккея. Было много борьбы. Этим хоккей и отличается, потому он и является лучшим видом спорта»
15 минут назад
Гатиятулин не считает поражение от «Авангарда» тренерским: «Не скажу, что «Ак Барс» был слабее в содержании. Мы не уступили по созданным моментам»
32 минуты назад
Квартальнов о судьях с ЦСКА: «Не было удара ногой при незасчитанном голе. Удаление Демченко – технично, #####. Он сказал им, что они обнаглели. Арбитры, #####, должны понимать»
46 минут назадВидео
Андрей Разин: «Металлург» проиграл 6 раз основное время в 41 матче, из них 5 поражений – с Кузнецовым. С тренера спрашивают за результат. Рад, что Евгений не закончил при Разине»
сегодня, 17:27
ЦСКА отказался обменять Спронга в «Ак Барс» на Яшкина. Дэниэл – лучший бомбардир команды, несмотря на месяц в запасе
сегодня, 17:15
«Спартак» обыграл «Северсталь» (2:1) после 7:6 против «Торпедо». Вратарю красно-белых Загидулину не хватило 14 секунд до шатаута
сегодня, 17:04
«Торпедо» победило «Барыс» (3:2) и прервало серию поражений из 4 матчей. Команда Исакова занимает 4-е место на Западе
сегодня, 16:51
ЦСКА набрал очки в 5-м матче подряд после 4:2 с минским «Динамо». Команда Никитина идет 6-й на Западе
сегодня, 16:40
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» Минск, «Ак Барс» уступил «Авангарду», «Трактор» победил «Автомобилист», «Металлург» одолел «Локомотив»
сегодня, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Браташ о 2:5 с «Сибирью»: «Счет не отражает содержания игры – «Адмирал» был впереди по броскам и голевым шансам. Есть много позитивных вещей»
сегодня, 14:54
Люзенков о 5:2 с «Адмиралом»: «Сибирь» тяжело входила, но ребята услышали наши слова – забили неплохие голы и довели игру до победы»
сегодня, 14:28
Ландескуг и Девон Тэйвс выбыли на неопределенный срок из-за травм. У шведа может быть перелом ключицы или ребер
сегодня, 11:46
Андрей Назаров: «КХЛ – лучшая и сильнейшая лига в Европе. Важно держать этот уровень и двигаться только вперед»
сегодня, 11:20
Парех, Хейдж, Фрондель, Чихар, Галвас и Херенстам – в символической сборной МЧМ-2026
сегодня, 10:30
Плющев о Кузнецове в «Салавате»: «Вызов для Козлова. Не уверен, что он был инициатором приглашения»
сегодня, 10:05
Копитар и Армия травмировались в матче с «Миннесотой». Капитана «Кингс» ударили клюшкой по ноге
сегодня, 09:41
Проспект «Чикаго» Фрондель назван лучшим форвардом МЧМ-2026. Адам Иржичек – лучший защитник, Херенстам – лучший вратарь
сегодня, 08:38
Бут врезался в Куика в матче «Юты» и «Рейнджерс». Вратарь клуба из Нью-Йорка толкнул россиянина, после чего началась стычка
сегодня, 07:46Видео
Новичок «Вашингтона» Сурдиф с 3+2, Грубауэр с 41 сэйвом в матче с «Калгари» и Джеймс ван Римсдайк с 1+2 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:35