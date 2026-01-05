Владимир Плющев: «На МЧМ уровень хоккея на голову выше, чем в МХЛ. Бросается в глаза уровень защитников. Они не стреножены нелепым правилом трех секунд за воротами, ведут игру»

Владимир Плющев отметил высокий уровень хоккея на МЧМ.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отметил высокий уровень хоккея на МЧМ-2026.

В финале турнира Швеция сыграет с Чехией, в матче за 3-е место Канада встретится с Финляндией.

Молодежная сборная России не участвует в турнирах с 2022 года.

– Что для себя отметили на МЧМ?

– Высокий уровень хоккея, который наголову выше, чем в МХЛ. Те профессионалы, которые следят за турниром в Миннесоте, понимают, насколько мы, к сожалению, отстали.

– В чем?

– В тех матчах чемпионата мира, которые посмотрел, ни разу не видел классических для КХЛ и МХЛ бросков в пузо вратарю или вышвыриваний шайбы через три линии по борту.

Бросается в глаза уровень защитников. Они не стреножены нелепым правилом трех секунд за воротами, ведут игру и переключают ее скорости. Где-то дают паузу, где-то, наоборот, ускоряют.

Лучшие сборные МЧМ дорожат шайбой, стараются играть комбинационно, на высочайших скоростях. В МХЛ к такому хоккею стремятся лишь несколько команд.

Еще раз повторюсь, с нашим развитием хоккея, направленным на усреднение и на легионеров, а также с нашими правилами мы будем долго и мучительно возвращаться на мировую арену. Боюсь, нас ждут очень неприятные сюрпризы, – сказал Плющев.

