Сборная Чехии – 1-я команда после России, обыгравшая Канаду в плей-офф на трех МЧМ подряд

Сборная Чехии обыграла Канаду в плей-офф на трех МЧМ подряд.

Сборная Чехии стала первой командой после России, обыгравшей Канаду в плей-офф на трех МЧМ подряд.

Молодежная сборная Канады на МЧМ-2026 в США уступила Чехии (4:6) в полуфинальном матче.

«Кленовые» проиграли в плей-офф в 3-й раз подряд. Все 3 раза канадцы уступали чехам – на двух предыдущих турнирах это произошло на стадии 1/4 финала.

Первый подобный отрезок был зафиксирован с 2012 по 2014 год. Тогда Канада уступала России в матчах плей-офф на трех турнирах поряд (в полуфинале МЧМ-2012, а также в играх за 3-е место в 2013 и 2014 годах).

Напомним, молодежная сборная России не участвует в турнирах с 2022 года.

Канада во 2-й раз в истории не попала в финал МЧМ на 3 турнирах подряд. Первый отрезок – с 2012 по 2014 год

Канада снова без золота МЧМ! Нарвались на чехов – на этот раз в полуфинале