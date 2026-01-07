Бардаков набрал 1-е очко за 11 игр – ассист с «Тампой» и полезность «плюс 2». У форварда «Колорадо» 1+5 за 29 матчей в сезоне
Нападающий «Колорадо» Бардаков набрал 1-е очко за 11 игр в НХЛ.
Нападающий «Колорадо» Захар Бардаков сделал голевую передачу в матче с «Тампой» (2:4) и прервал серию из 10 игр без очков.
24-летний форвард нанес один бросок в створ, сделал один силовой прием и заблокировал один бросок за 7:23 на льду. Он закончил встречу с полезностью «плюс 2».
В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Бардакова 6 (1+5) очков за 29 матчей при полезности «плюс 5» и среднем игровом времени 7:07.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
