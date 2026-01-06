  • Спортс
  • Рише об уходе из «Трактора»: «Если бы я остался, команда не смогла бы полностью реализовать потенциал. Для этой возможности было неподходящее время»
3

Бывший исполняющий главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише рассказал о причинах ухода из клуба. 31-летний специалист провел 8 игр во главе челябинской команды.

– Уход Бенуа Гру из «Трактора» стал для вас сюрпризом, как и для остальных?

– Если вы спрашиваете, был ли я удивлен, то отвечу: «И да, и нет». Потому что я понимал, что ему тяжело, он вдали от дома, он очень скучал по дому.

«Трактор» в прошлом сезоне дошел до финала, так что межсезонье вышло коротким, у Бенуа не получилось достаточно времени побыть со своей любимой, со своим сыном. Ему было реально сложно, и я это знал.

– Он как-то передал вам дела как преемнику?

– Мы немного поговорили, но не сказал бы, что это было именно в виде передачи дел. Потому что у меня был собственный план, собственное видение.

– И в рамках этого видения изначально вы собирались работать в «Тракторе» до конца сезона?

– Не совсем… Когда Гру ушел, то мне предложили именно в качестве главного тренера довести «Трактор» до конца сезона. Однако я сразу же попросил, чтобы мне дали время, те самые три недели до паузы в чемпионате, а потом уже оценить, как все идет.

Я верю в то, что в жизни для того, чтобы преуспеть, необходима, во-первых, сама возможность, но также важно, чтобы эта возможность появилась в правильное время, в нужное время. В Челябинске как раз возможность была, однако время, на мой взгляд, неподходящее.

– И все же вы сами сложили полномочия в «Тракторе». Почему?

– Да, как я уже сказал, было неподходящее время для реализации возможности. Тут все сводится в конечном счете к уважению. Там был великолепный коллектив, отличные люди, у нас были превосходные отношения, но я понял, что если бы я остался во главе «Трактора», то команда не смогла бы полностью реализовать свой потенциал, – сказал Рише.

Экс-тренер «Трактора» Рише стал помощником Ги Буше в «Авангарде». Контракт – до 2027 года

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
