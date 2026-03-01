КХЛ. «Динамо» Москва победило «Металлург», «Шанхай» одолел «Ладу», «Трактор» уступил «Ак Барсу», «Салават» проиграл «Адмиралу»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» (2:4), «Трактор» уступил «Ак Барсу» (0:1), «Динамо» Москва одержало победу над «Металлургом» (4:1).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
258 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Салават, наверное, справедливо не наиграл даже на 1 очко. Главные факторы это плохое большинство Салавата, традиционно, тот, кто не забивает 5 на 3 - не побеждает, ну и Панин наш x-фактор, который всегда готов нарушить тишину и привнести свой вклад )
Хоть успели сравнять
При этом по игре кроме неравных составов всё вполне себе в порядке. Это при том, что уже частично на отвали играют с таким отрывом, с грядущими или уже текущими баллонами.