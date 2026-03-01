  • Спортс
  • КХЛ. «Динамо» Москва победило «Металлург», «Шанхай» одолел «Ладу», «Трактор» уступил «Ак Барсу», «Салават» проиграл «Адмиралу»
258

КХЛ. «Динамо» Москва победило «Металлург», «Шанхай» одолел «Ладу», «Трактор» уступил «Ак Барсу», «Салават» проиграл «Адмиралу»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» (2:4), «Трактор» уступил «Ак Барсу» (0:1), «Динамо» Москва одержало победу над «Металлургом» (4:1).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
258 комментариев
Адмирал с победой! Победа прежде всего имени Адама Хуски, очень классный матч от него!
Салават, наверное, справедливо не наиграл даже на 1 очко. Главные факторы это плохое большинство Салавата, традиционно, тот, кто не забивает 5 на 3 - не побеждает, ну и Панин наш x-фактор, который всегда готов нарушить тишину и привнести свой вклад )
Ответ guizzy
Адмирал с победой! Победа прежде всего имени Адама Хуски, очень классный матч от него! Салават, наверное, справедливо не наиграл даже на 1 очко. Главные факторы это плохое большинство Салавата, традиционно, тот, кто не забивает 5 на 3 - не побеждает, ну и Панин наш x-фактор, который всегда готов нарушить тишину и привнести свой вклад )
Панин ещё хочет в следующем сезоне играть сколь он принес голов за удаления капитан гнать таких надо
Ответ Alelsandr Kvashnin
Панин ещё хочет в следующем сезоне играть сколь он принес голов за удаления капитан гнать таких надо
Если Витя держит нефиг ныть, значит нужен.
С победой АБ
Амур с важнейшей победой, а морячкам просто вау за один из самых стильных дизайнов формы, которые я видел)
О Боже, Комтуа... Какое позорище...
Ответ Denis_VD
О Боже, Комтуа... Какое позорище...
Вот это балет,я понимаю....😉
Адмирал опять оджарил Козлова.... Иметь таких в рядах врага Потапова.... любимчика Козлова. Мы не готовы к плей-офф
О блин, Сочи с Торпедо матч прервали…
Хоть успели сравнять
Ответ ilia477
О блин, Сочи с Торпедо матч прервали… Хоть успели сравнять
Трусливый 11 номер создал ситуацию, что прятаться нужно.
С победой,Динамо!!!
Ответ Dyman
С победой,Динамо!!!
Dyman0 <-> Динамо)))! Шутка)))!😊👍❤️)))!!!
Динамовцы Москвы с победой !!! Молодцы !!!
Какое-то неадекватное перевозбуждение в том числе у болел Магнитки. Играть 8-9 матчей осталось, отрыв 4-5 побед от преследователей, а Разина, оказывается, чуть ли не увольнять надо) . Наверное, вам бы лучше сейчас было в концовке, чтоб ваша команда убивалась и боролась аж за 5-6 место в конференции, как Динамо, да?)
При этом по игре кроме неравных составов всё вполне себе в порядке. Это при том, что уже частично на отвали играют с таким отрывом, с грядущими или уже текущими баллонами.
За Салават! Только победа!
