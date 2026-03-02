НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Вегас», «Сан-Хосе» одолел «Виннипег», «Миннесота» проиграла «Сент-Луису», «Флорида» уступила «Айлендерс»

В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.

«Питтсбург » разгромил «Вегас » (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Сан-Хосе» одолел «Виннипег» (2:1 ОТ), «Миннесота » проиграла «Сент-Луису » (1:3), «Айлендерс » вырвали победу у «Флориды» (5:4).

