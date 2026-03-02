  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Вегас», «Сан-Хосе» одолел «Виннипег», «Миннесота» проиграла «Сент-Луису», «Флорида» уступила «Айлендерс»
110

НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Вегас», «Сан-Хосе» одолел «Виннипег», «Миннесота» проиграла «Сент-Луису», «Флорида» уступила «Айлендерс»

В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.

«Питтсбург» разгромил «Вегас» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Сан-Хосе» одолел «Виннипег» (2:1 ОТ), «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» (1:3), «Айлендерс» вырвали победу у «Флориды» (5:4).

НХЛ

Регулярный чемпионат

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСан-Хосе
logoЮта
logoМиннесота
результаты матчей
logoЧикаго
logoВегас
logoНХЛ
logoКалгари
logoПиттсбург
logoАйлендерс
logoСент-Луис
logoФлорида
logoАнахайм
logoВиннипег
110 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Многие ждали что пингвины посыпятся после ОИ ввиду травмы Сида , но они только наращивают обороты
Ответ Anton Kuznetsov
Многие ждали что пингвины посыпятся после ОИ ввиду травмы Сида , но они только наращивают обороты
Кто наблюдал за тем как идут пингвины как раз таки не ждали. В определенный момент пингвинята полетели без значимой поддержки старой гвардии в лице в первую очередь Кросби, результативность которого по сезону не сильно коррелирует с командными успехами (в этом году так). Это конечно не значит что он не нужен, если будет отсутствовать указанный месяц, то по сути он вернется очень вовремя.
Ответ Anton Kuznetsov
Многие ждали что пингвины посыпятся после ОИ ввиду травмы Сида , но они только наращивают обороты
Кто интересно так думал?
Чинахов 21игр - 10+4 - достойно, там на очереди Воронков похоже, не приглянулись в Коламбусе парни.
Питтсбург выдержал стартовый натиск соперника, к середине периода перехватил инициативу и воплотил свое преимущество в гол.
Бобровский просто смотрел как его объезжают, даже клюшкой не пытался сыграть , все Флорида без плей офф, так играть нельзя
Ответ PatologoanatoM
Бобровский просто смотрел как его объезжают, даже клюшкой не пытался сыграть , все Флорида без плей офф, так играть нельзя
Хольстрем аналогично в прошлой игре объехал вратаря Коламбуса. Именно тут вины Бобровского ноль. Даже если бы он был в прайме, такой гол был бы вполне вероятен
Ничего страшного.
Апрель лучшее время для рыбалки в майами.
Там и дорада, тунец и макрель.
Отдых не помешает, устали за эти три сезона. Нужно ТО.
Ответ dmitrii zukov
Ничего страшного. Апрель лучшее время для рыбалки в майами. Там и дорада, тунец и макрель. Отдых не помешает, устали за эти три сезона. Нужно ТО.
Главное пытаются, но чет и не могут, и не везет.
Боб....ну очень плохо)
Ответ NhlNekhl
Главное пытаются, но чет и не могут, и не везет. Боб....ну очень плохо)
Ага, местами прям норм, но потом косячат тотально
Походу острова только что похоронили все реалистичные надежды пантер на ПО
Видимо в центральном дивизионе уже все, 3 команд вышедших в плей-офф уже сформировалась
Шефер крут, конечно. 18 лет, а так решает..
Без Кросби Питтсбург ожил, кто бы мог подумать
Ответ gukmamop
Без Кросби Питтсбург ожил, кто бы мог подумать
Бред не пиши
Ответ gukmamop
Без Кросби Питтсбург ожил, кто бы мог подумать
Да Питтсбург и с Сидом был вполне живой и плэйоффный
За себя и за Сидушку!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» принимает «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» играют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
2 минуты назадLive
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
вчера, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
вчера, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
вчера, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
вчера, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
вчера, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
вчера, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
вчера, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
вчера, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
вчера, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
вчера, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
вчера, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
вчера, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
вчера, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
вчера, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
вчера, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
вчера, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
вчера, 13:50
Рекомендуем