НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Вегас», «Сан-Хосе» одолел «Виннипег», «Миннесота» проиграла «Сент-Луису», «Флорида» уступила «Айлендерс»
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи.
«Питтсбург» разгромил «Вегас» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ, «Сан-Хосе» одолел «Виннипег» (2:1 ОТ), «Миннесота» проиграла «Сент-Луису» (1:3), «Айлендерс» вырвали победу у «Флориды» (5:4).
НХЛ
Регулярный чемпионат
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Апрель лучшее время для рыбалки в майами.
Там и дорада, тунец и макрель.
Отдых не помешает, устали за эти три сезона. Нужно ТО.
Боб....ну очень плохо)