Актер Уилл Феррелл пришел в форме судьи на матч «Лос-Анджелеса»: «Готов выйти на лед – никогда не знаешь, когда кто-то из арбитров получит травму»

Актер Уилл Феррелл пришел в форме судьи на матч «Лос-Анджелеса».

Голливудский актер Уилл Феррелл пришел в форме арбитра на матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Тампой» (3:5).

«Готов выйти на лед в любой момент. Никогда не знаешь, когда кто-то из этих парней получит травму. Тогда мне, возможно, придется надеть коньки.

Я очень ловкий. Я все еще готов к игре», – сказал Феррелл.

58-летний комедийный актер является давним фанатом «Кингс». Ранее он также присутствовал на играх в костюме Гринча.

Последним большим кинохитом с участием Феррелла был фильм «Барби» (2023 год).

Фото: x.com/nypostsports/

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
