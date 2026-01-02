  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузьменко забросил 8-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Тампой». У него 3+2 в последних 5 играх
Видео
1

Кузьменко забросил 8-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Тампой». У него 3+2 в последних 5 играх

Андрей Кузьменко забросил 8-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Тампой».

Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:5). 

На счету 29-летнего россиянина стало 14 (8+6) очков в 34 играх в сезоне при полезности «минус 7». В последних 5 матчах – 5 (3+2) баллов. 

Сегодня Кузьменко (16:47, «минус 2») реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Кузьменко
logoНХЛ
logoЛос-Анджелес
logoТампа-Бэй
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кучеров продлил до 5 серию игр с 2+ очками – 1+2 против «Лос-Анджелеса». Он идет на 6-м месте в гонке бомбардиров НХЛ с 54 баллами в 36 матчах в сезоне
25 минут назадВидео
Никишин забросил 5-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче против «Монреаля». У защитника «Каролины» 16 очков в 39 играх
37 минут назадВидео
Демидов набрал 0+2 с «Каролиной», продлив до 5 серию игр с очками (3+6 на отрезке). У лидера гонки бомбардиров НХЛ среди новичков 35 баллов в 40 матчах в сезоне
49 минут назадВидео
Свечников набрал 1+2 в матче с «Монреалем» и стал 3-й звездой. У него 30 очков в 40 играх в сезоне
сегодня, 03:10Видео
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Оттаве», «Айлендерс» пропустили 7 от «Юты», «Питтсбург» одолел «Детройт», «Каролина» проиграла «Монреалю» – 5:7
сегодня, 03:00Live
Шабанов набрал очки в 3-м матче подряд, сегодня – 2 ассиста против «Юты». У форварда «Айлендерс» 4+10 в 28 играх сезона
вчера, 22:41Видео
Сергачев забил 6-й гол в сезоне в матче с «Айлендерс», сделал 2 ассиста и стал 3-й звездой. У защитника «Юты» 29 очков в 41 игре
вчера, 22:24
Барков начал тренировки на льду на базе «Флориды» после операции на колене из-за разрыва связок
вчера, 21:18
Овечкин не забил в 3-м матче подряд: 4 броска в створ, 4 хита, 1 потеря и «минус 2» против «Оттавы». У Александра 34 очка в 41 игре сезона
вчера, 20:57
Гончар о событии года в российском спорте: «Рекорд Овечкина. Кубок Стэнли россияне берут регулярно, а такое может произойти только раз в 100 лет»
вчера, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Цыплаков остался без очков в 16-м матче подряд: 1 бросок в створ и 3 хита за 13:42 против «Юты». У форварда «Айлендерс» 1 гол и «минус 7» в 22 играх в сезоне
вчера, 22:55
Карбери после 3:4 с «Оттавой»: «Вашингтон» отлично начал, взял игру под контроль. Соперник должен был отреагировать, и они ответили»
вчера, 22:35
Блэшилл о невключении Бедарда в заявку Канады на ОИ-2026: «В НХЛ многие не осознают, насколько он хорош как игрок, который помогает побеждать»
вчера, 22:15
Третьяк про 1 гол у Овечкина в 13 матчах: «Он и так легенда. Не каждый сезон для него складывается удачно»
вчера, 21:59
Генменеджер Канады о невключении Бедарда в заявку на ОИ-2026: «Достойных игроков много. Он сильный хоккеист, но мы довольны составом, который у нас есть»
вчера, 20:48
Хо-Сэнг присоединится к «Салавату» в конце января. Уфимский клуб подписал контракт с канадцем до лета (Артур Хайруллин)
вчера, 19:34
Вячеслав Быков: «Пожелаю, чтобы в 2026 году был нескончаемым поток молодежи в спорт! Болельщикам – терпения, здоровья, удачи»
вчера, 19:04
Кросби о составе Канады на Олимпиаду-2026: «Все важны. Здорово видеть все эти имена в списке. Это уникальный опыт, парни ждут турнир с нетерпением»
вчера, 18:55
Плющев о событии года в российском хоккее: «МОК повернулся к нам лицом, сделал «жест доброй воли». Если ребята там не лицемерят, это приятно»
вчера, 18:38
Ватрано выбыл на 6 недель из-за перелома плеча. Форвард «Анахайма» травмировался в матче против «Лос-Анджелеса»
вчера, 17:59