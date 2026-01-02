Кузьменко забросил 8-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Тампой». У него 3+2 в последних 5 играх

Андрей Кузьменко забросил 8-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Тампой».

Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:5).

На счету 29-летнего россиянина стало 14 (8+6) очков в 34 играх в сезоне при полезности «минус 7». В последних 5 матчах – 5 (3+2) баллов.

Сегодня Кузьменко (16:47, «минус 2») реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов – 1:1.