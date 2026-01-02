Кучеров продлил до 5 серию игр с 2+ очками – 1+2 против «Лос-Анджелеса». Он идет на 6-м месте в гонке бомбардиров НХЛ с 54 баллами в 36 матчах в сезоне
Никита Кучеров продлил до 5 серию игр с 2+ очками – 1+2 против «Лос-Анджелеса».
Форвард «Тампы» Никита Кучеров поразил пустые ворота и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:3).
На счету 32-летнего россиянина стало 54 (19+35) очка в 36 играх в текущем сезоне при полезности «+17». Он провел 5-й подряд матч с 2+ баллами (6+5 на отрезке).
Действующий обладатель «Арт Росс Трофи» идет на 6-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Сегодня Кучеров (20:51, «+3») реализовал 1 из 2 бросков в створ и сделал 1 блок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
