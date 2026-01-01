Фокс не попал в состав США на Олимпиаду. Келлер из «Юты», Томпсон из «Баффало» и защитник «Флориды» Джонс – вошли в список (Эмили Каплан)

Фокс не попал в состав США на Олимпиаду.

Журналистка ESPN Эмили Каплан сообщила, что защитник «Рейнджерс» Адам Фокс не попал в состав сборной США на Олимпиаду-2026.

Она также отметила, что форварды Клейтон Келлер («Юта») и Тейдж Томпсон («Баффало»), а также защитник Сет Джонс («Флорида») войдут в список участников.

Официальное объявление состава сборной США запланировано на 2 января.

В текущем сезоне Фокс провел 28 матчей и набрал 28 (4+24) очков при полезности «плюс 3». В 2021 году он стал лучшим защитником по итогам регулярного чемпионата НХЛ, получив «Норрис Трофи».

