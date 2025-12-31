  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид, Кросби, Селебрини, Макар, Маккиннон, Пойнт, Маршанд – в составе Канады на ОИ-2026
65

Макдэвид, Кросби, Селебрини, Макар, Маккиннон, Пойнт, Маршанд – в составе Канады на ОИ-2026

Сборная Канады опубликовала заявку на Олимпийские игры.

Стал известен состав сборной Канады на Олимпийские игры. 

ВратариДжордан Биннингтон («Сент-Луис»), Дарси КюмперЛос-Анджелес»), Логан Томпсон («Вашингтон»);

ЗащитникиДрю ДаутиЛос-Анджелес»), Томас Харли («Даллас»), Кэйл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), Девон Тэйвс («Колорадо»);

Нападающие: Макклин Селебрини («Сан-Хосе»), Энтони Сирелли («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэндон Хэйгл («Тампа-Бэй»), Бо Хорват («Айлендерс»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршанд («Флорида»), Митч Марнер («Вегас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Стоун («Вегас»), Ник Сузуки («Монреаль»), Том Уилсон («Вашингтон»). 

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Федерации хоккея Канады
logoолимпийский хоккейный турнир
logoНХЛ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoЛос-Анджелес
logoКоннор Макдэвид
logoСидни Кросби
logoДевон Тэйвс
logoФиладельфия
logoВашингтон
logoШи Теодор
logoБрэд Маршанд
logoВиннипег
logoТом Уилсон
logoКолорадо
logoНик Сузуки
logoСент-Луис
logoДжош Моррисси
logoСэм Райнхарт
logoМакклин Селебрини
logoБрэндон Хэйгл
logoБрэйден Пойнт
logoДарси Кюмпер
logoМонреаль
logoЛоган Томпсон
logoФлорида
logoКолтон Парайко
logoБо Хорват
logoНэтан Маккиннон
logoТрэвис Сэнхайм
logoДаллас
logoМарк Стоун
logoВегас
logoТомас Харли
logoМитч Марнер
logoСан-Хосе
logoЭнтони Сирелли
logoТампа-Бэй
logoЭдмонтон
logoДрю Даути
logoДжордан Биннингтон
logoПиттсбург
logoАйлендерс
logoКэйл Макар
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
У Панарина 40 (15+25) очков в 41 матче сезона. Форвард «Рейнджерс» забил «Вашингтону»
9 минут назад
МЧМ-2026. Канада сыграет с Финляндией, США против Швеции, Чехия встретится с Латвией
34 минуты назадLive
Овечкин и его семья поздравили с Новым годом: «Желаем всем здоровья, счастья, успехов, любви и всего наилучшего»
45 минут назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» принимает «Рейнджерс», «Тампа» в гостях у «Анахайма», «Сан-Хосе» сыграет с «Миннесотой», «Эдмонтон» против «Бостона»
58 минут назадLive
Депутат Хамитов назвал Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года: «Он пример того, как профессионализм и дисциплина позволяют оставаться лидером даже в самых конкурентных лигах»
сегодня, 16:45
Третьяк о 2025-м: «Овечкин сделал то, о чем мир будет вспоминать и через сто лет – мы счастливы, что видели великое достижение своими глазами. А Бобровский был лучшим вратарем планеты»
сегодня, 15:50
Татьяна Тарасова: «Овечкин – спортсмен года. Он выдающийся хоккеист, лучший из лучших»
сегодня, 15:22
Каменский о спортсмене года: «У Овечкина мировой рекорд. Очень редкое достижение – надо будет 100 лет, чтобы его побить»
сегодня, 14:52
Президент КХЛ Морозов поздравил с Новым годом: «Пусть бой курантов возвестит начало самого успешного, яркого и счастливого этапа в жизни каждого из нас»
сегодня, 14:41
Кучеров – 3-й в рейтинге правых вингеров по итогам 2025-го по версии Daily Faceoff. Пастрняк – 1-й, Марнер – 2-й, Рантанен – 5-й
сегодня, 14:29
Ко всем новостям
Последние новости
Рокко Грималди: «Не знаю, праздновал ли я когда-нибудь Новый год. Мои традиции больше связаны не с ним, а с Рождеством. Иногда ложусь спать до полуночи, я скучный»
сегодня, 16:33
Разин о секрете успеха «Металлурга»: «Президент Рашников живет хоккеем и ведет правильную политику клуба. Такие люди и добиваются успеха – взять «Краснодар» и Галицкого»
сегодня, 14:14
Легков о спортсмене года в России: «Овечкин, без сомнений. Невозможно представить, что он делает – просто уникальный»
сегодня, 13:11
Киф о драке Хишира: «Нью-Джерси» нужно больше игроков, которые покажут яйца и проявят эмоции. Мне нравится, что Нико это сделал»
сегодня, 12:52
«Питтсбург» второй раз выставил Грейвса на драфт отказов. Защитник с зарплатой 4,5 млн долларов провел 17 матчей в НХЛ в этом сезоне
сегодня, 11:45
Хатсон сделал 17 ассистов за декабрь – 2-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 21 год и младше. Больше было только у Коффи – 19
сегодня, 11:03
Полтапов о своей шайбе «Динамо»: «Тренер ЦСКА Попов говорил: «Не знаешь, что делать? Бросай в «очко». Забил хороший гол»
сегодня, 10:50
Андреофф получит 87 млн рублей от «Сибири». 27 млн – за остаток этого сезона, 60 – за следующий (Metaratings)
сегодня, 08:59
Форвард «Вегаса» Карлссон пропустит Олимпиаду из-за травмы. Швед не играет с 9 ноября
сегодня, 08:36
Уолл с шатаутом, Сузуки и Манта с дублями – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:45