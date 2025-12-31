Макдэвид, Кросби, Селебрини, Макар, Маккиннон, Пойнт, Маршанд – в составе Канады на ОИ-2026

Сборная Канады опубликовала заявку на Олимпийские игры.

Стал известен состав сборной Канады на Олимпийские игры.

Вратари : Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Дарси Кюмпер («Лос-Анджелес »), Логан Томпсон («Вашингтон»);

Защитники : Дрю Даути («Лос-Анджелес »), Томас Харли («Даллас »), Кэйл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег »), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), Девон Тэйвс («Колорадо»);

Нападающие : Макклин Селебрини («Сан-Хосе»), Энтони Сирелли («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэндон Хэйгл («Тампа-Бэй»), Бо Хорват («Айлендерс»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршанд («Флорида»), Митч Марнер («Вегас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Стоун («Вегас»), Ник Сузуки («Монреаль»), Том Уилсон («Вашингтон»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.