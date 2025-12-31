Макдэвид, Кросби, Селебрини, Макар, Маккиннон, Пойнт, Маршанд – в составе Канады на ОИ-2026
Стал известен состав сборной Канады на Олимпийские игры.
Вратари: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Дарси Кюмпер («Лос-Анджелес»), Логан Томпсон («Вашингтон»);
Защитники: Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Томас Харли («Даллас»), Кэйл Макар («Колорадо»), Джош Моррисси («Виннипег»), Колтон Парайко («Сент-Луис»), Трэвис Сэнхайм («Филадельфия»), Ши Теодор («Вегас»), Девон Тэйвс («Колорадо»);
Нападающие: Макклин Селебрини («Сан-Хосе»), Энтони Сирелли («Тампа-Бэй»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Брэндон Хэйгл («Тампа-Бэй»), Бо Хорват («Айлендерс»), Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Брэд Маршанд («Флорида»), Митч Марнер («Вегас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Марк Стоун («Вегас»), Ник Сузуки («Монреаль»), Том Уилсон («Вашингтон»).
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.