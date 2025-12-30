Тренер «Ак Барса» Полянчиков запатентовал тренажер для вбрасываний: «Изобретение называется «Шайбовброс»
Тренер «Ак Барса» изобрел хоккейный тренажер: называется «Шайбовброс».
Тренер «Ак Барса» Дмитрий Полянчиков изобрел и запатентовал хоккейный тренажер.
«Мне пришла идея, чтобы поднять плотность и интенсивность тренировок на вбрасывании, создать полезную модель тренажера и апробировать в команде.
Изобретение называется «Шайбовброс». Я его запатентовал и считаюсь изобретателем данной модели», – сказал Полянчиков.
Отметим, что «Ак Барс» занимает второе место в FONBET чемпионате КХЛ по проценту выигранных вбрасываний – 55,23%.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
