Тренер «Ак Барса» Полянчиков запатентовал тренажер для вбрасываний: «Изобретение называется «Шайбовброс»

Тренер «Ак Барса» изобрел хоккейный тренажер: называется «Шайбовброс».

Тренер «Ак Барса » Дмитрий Полянчиков изобрел и запатентовал хоккейный тренажер.

«Мне пришла идея, чтобы поднять плотность и интенсивность тренировок на вбрасывании, создать полезную модель тренажера и апробировать в команде.

Изобретение называется «Шайбовброс». Я его запатентовал и считаюсь изобретателем данной модели», – сказал Полянчиков.

Отметим, что «Ак Барс» занимает второе место в FONBET чемпионате КХЛ по проценту выигранных вбрасываний – 55,23%.