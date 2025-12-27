Яшкин о МЧМ без России: «Очень обидно за ребят, что у них нет возможности показать себя. Турнир классный, молодежный хоккей всегда интересен»

Дмитрий Яшкин: обидно, что у россиян нет возможности показать себя на МЧМ.

Нападающий «Ак Барса » Дмитрий Яшкин после победы над «Трактором » (3:2) в матче Fonbet КХЛ высказался о недопуске сборной России на молодежный чемпионат мира-2026, который проходит в США.

– Выиграли десятый раз подряд в Казани у «Трактора». В чем секрет?

– Статистика это для вас, журналистов. Игра? Сами себе создали проблемы в конце. Так вроде неплохая игра была.

– Что запомнилось в году на льду и вне его?

– Дай Бог, чтобы нас ждало все самое интересное в следующем году. Все все понимают.

– Впереди «Северсталь». Почти три года «Ак Барс» не может ее обыграть. Приятно будет закончить год на мажорной ноте?

– Ну, конечно! 30 числа и посмотрим. Они играют по-другому, чем все остальные.

– Следишь за МЧМ может? Увы, без России.

– Видел какие-то хайлайты, голы. Всегда интересно, ведь это молодежный хоккей, поэтому классный турнир. Жаль, конечно, что нет россиян. Очень обидно за ребят, что у них нет возможности показать себя, – сказал Яшкин.