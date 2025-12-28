Хмелевски о календаре: «Когда игры шли через день, а сезон завершался в апреле – было лучше. Паузы неприятны для хоккейного ритма»

Саша Хмелески о паузах в КХЛ: когда матчи шли через день, было лучше.

Нападающий «Ак Барса » Саша Хмелевски после победы над «Трактором » (3:2) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ высказался о паузах в календаре.

– Здорово, что сегодня победили, ведь сейчас очень высокая плотность в верхней части таблицы.

– «Трактор» чем-то удивил?

– В третьем периоде соперник играл особенно хорошо.

– Как чувствует команда – «Ак Барс» сейчас на подъеме?

– Думаю, все понимают, что регулярный чемпионат – это долгий путь, марафон. Просто делаем свою работу. Излишне не радуемся, излишне не разочаровываемся.

– Чем заполняли паузу после «Зеленого дерби»?

– Тренировались, готовились. Паузы, конечно, неприятные для хоккейного ритма, и нужно держать себя в форме. Всем нравилось, когда игры регулярного чемпионата шли через день, а сезон завершался в апреле – было лучше.

– Усталость не копится при подобном графике?

– Нет, это наша работа, нравится играть через день и поддерживать ритм. И летом приятнее быть на улице, а не на катке.

– Будете ли следить за МЧМ?

– Да, посмотрю хайлайты. Следить за играми не позволяет разница в часовых поясах, – сказал Хмелевски .