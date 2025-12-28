Хмелевски о календаре: «Когда игры шли через день, а сезон завершался в апреле – было лучше. Паузы неприятны для хоккейного ритма»
Нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски после победы над «Трактором» (3:2) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ высказался о паузах в календаре.
– Здорово, что сегодня победили, ведь сейчас очень высокая плотность в верхней части таблицы.
– «Трактор» чем-то удивил?
– В третьем периоде соперник играл особенно хорошо.
– Как чувствует команда – «Ак Барс» сейчас на подъеме?
– Думаю, все понимают, что регулярный чемпионат – это долгий путь, марафон. Просто делаем свою работу. Излишне не радуемся, излишне не разочаровываемся.
– Чем заполняли паузу после «Зеленого дерби»?
– Тренировались, готовились. Паузы, конечно, неприятные для хоккейного ритма, и нужно держать себя в форме. Всем нравилось, когда игры регулярного чемпионата шли через день, а сезон завершался в апреле – было лучше.
– Усталость не копится при подобном графике?
– Нет, это наша работа, нравится играть через день и поддерживать ритм. И летом приятнее быть на улице, а не на катке.
– Будете ли следить за МЧМ?
– Да, посмотрю хайлайты. Следить за играми не позволяет разница в часовых поясах, – сказал Хмелевски.