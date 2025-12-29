«Ак Барс» хочет выменять Комтуа у «Динамо» (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Ак Барс» заинтересован в приобретении форварда «Динамо» Максима Комтуа.
Ранее появлялась информация, что канадский форвард находится в списке возможных кандидатов на уход из команды.
В текущем сезоне FONBET КХЛ Комтуа провел 37 матчей и набрал 23 (11+12) очков при полезности «минус 13».
«Динамо» не расстанется с Комтуа и Адамчуком, сообщил Козлов: «Непонятно, откуда эта информация. Кирилл входит в пятерку лучших защитников. По Максиму есть рабочие моменты»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
