«Ак Барс» хочет выменять Комтуа у «Динамо» (Артур Хайруллин)

«Ак Барс» хочет выменять Комтуа у «Динамо».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Ак Барс » заинтересован в приобретении форварда «Динамо » Максима Комтуа .

Ранее появлялась информация, что канадский форвард находится в списке возможных кандидатов на уход из команды.

В текущем сезоне FONBET КХЛ Комтуа провел 37 матчей и набрал 23 (11+12) очков при полезности «минус 13».

«Динамо» не расстанется с Комтуа и Адамчуком, сообщил Козлов: «Непонятно, откуда эта информация. Кирилл входит в пятерку лучших защитников. По Максиму есть рабочие моменты»