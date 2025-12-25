Серебряков – лучший вратарь КХЛ по отраженным ожидаемым угрозам. Кареев – 2-й, Галкин – 3-й, Плешков – 6-й, Вязовой – 7-й
Никита Серебряков – лучший вратарь КХЛ по отраженным ожидаемым угрозам.
Вратарь «Авангард» Никита Серебряков является лучшим голкипером КХЛ по отраженным ожидаемым угрозам – он предотвратил 17,69 возможных голов.
На второй позиции расположился Андрей Кареев, на третьей – Владимир Галкин.
Рейтинг выглядит таким образом:
1. Никита Серебряков («Авангард») – xG 17,69;
2. Андрей Кареев («Шанхай Дрэгонс») – 10,16;
3. Владимир Галкин («Автомобилист») – 9,34;
4. Иван Бочаров («Лада») – 9,33;
5. Зак Фукале («Динамо» Минск) – 8,79;
6. Артемий Плешков (СКА) – 7,17;
7. Семен Вязовой («Салават Юлаев») – 6,68;
8. Патрик Рыбар («Шанхай Дрэгонс») – 5,7;
9. Александр Самойлов («Северсталь») – 5,65;
10. Денис Костин («Торпедо») – 4,85.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости