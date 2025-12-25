  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Серебряков – лучший вратарь КХЛ по отраженным ожидаемым угрозам. Кареев – 2-й, Галкин – 3-й, Плешков – 6-й, Вязовой – 7-й
10

Серебряков – лучший вратарь КХЛ по отраженным ожидаемым угрозам. Кареев – 2-й, Галкин – 3-й, Плешков – 6-й, Вязовой – 7-й

Никита Серебряков – лучший вратарь КХЛ по отраженным ожидаемым угрозам.

Вратарь «Авангард» Никита Серебряков является лучшим голкипером КХЛ по отраженным ожидаемым угрозам – он предотвратил 17,69 возможных голов.

На второй позиции расположился Андрей Кареев, на третьей – Владимир Галкин.

Рейтинг выглядит таким образом:

1. Никита Серебряков («Авангард») – xG 17,69;

2. Андрей Кареев («Шанхай Дрэгонс») – 10,16;

3. Владимир Галкин («Автомобилист») – 9,34;

4. Иван Бочаров («Лада») – 9,33;

5. Зак Фукале («Динамо» Минск) – 8,79;

6. Артемий Плешков (СКА) – 7,17;

7. Семен Вязовой («Салават Юлаев») – 6,68;

8. Патрик Рыбар («Шанхай Дрэгонс») – 5,7;

9. Александр Самойлов («Северсталь») – 5,65;

10. Денис Костин («Торпедо») – 4,85.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСемен Вязовой
logoДенис Костин
logoИван Бочаров
logoПатрик Рыбар
logoАртемий Плешков
logoВладимир Галкин
logoАндрей Кареев
logoНикита Серебряков
logoЗак Фукале
logoАлександр Самойлов
logoАвтомобилист
logoСалават Юлаев
logoАвангард
logoШанхай Дрэгонс
logoТорпедо
logoДинамо Минск
logoСКА
logoСеверсталь
logoЛада
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Терещенко о ЦСКА: «Нужно донести до ребят тонкости организации, системы игры, которую Никитин хочет видеть. На это нужно время, процесс идет, все будет нормально»
4 минуты назад
Кубок Шпенглера. «Фрибур» играет со «Спартой», сборная Канады встретится со сборной NCAA
19 минут назадLive
Третьяк об Овечкине: «Хоккей – национальный спорт в России, в этом году его популярность выросла. Александр приложил для этого много усилий, он достоин звания лучшего спортсмена 2025-го»
31 минуту назад
Нарделла о жизни в России: «Нижний Новгород – красивый и интересный город. Нравится гулять по нему, любоваться видами слияния рек Оки и Волги. Мне очень понравилась русская баня»
49 минут назад
КХЛ. «Авангард» играет с «Металлургом», СКА в гостях у «Динамо» Минск, «Шанхай» встретится с «Нефтехимиком», «Адмирал» уступил «Сибири»
сегодня, 15:01Live
Яруллин может вернуться в состав «Ак Барса» после Нового года. Защитник тренируется на льду после разрыва «крестов» в сентябре («СЭ»)
сегодня, 14:56
МЧМ-2026. Швеция сыграет со Словакией, Финляндия – с Данией, США встретятся с Германией, Канада против Чехии
сегодня, 14:54
Гомоляко о новом контракте Разина: «Металлург» – фаворит в борьбе за Кубок Гагарина. Тренер показывает результат и современный хоккей. Зачем ждать окончания сезона?»
сегодня, 14:43
Форвард «Авангарда» Фьоре пропустит 3 игры из-за перелома пальца
сегодня, 14:28
ЦСКА расторг контракт с Фатеевым. Форвард не играл в этом сезоне из-за травмы
сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о «Металлурге»: «Они показывают стабильную игру, идут на 1-м месте. По всем признакам лидеры, фавориты. На Востоке команды соизмеряют себя с ними»
9 минут назад
Михайлов о Разине: «Он один из ведущих тренеров в нашем хоккее, прекрасно работает в «Металлурге». Продление контракта абсолютно закономерно»
22 минуты назад
Князев о корпоративе «Ак Барса»: «Ведущий классный, конкурсы интересные. Хорошо провели время, ментально разгрузились»
сегодня, 14:14
Гизатуллин о 2:4 от «Сибири»: «У «Адмирала» есть ребята, которые просто согласились с тем, что есть – этого не должно быть. Стыковые матчи нужно вывозить на характере»
сегодня, 13:12
Люзенков о 4:2 с «Адмиралом»: «Матчи получаются от ножа, мы вместе идем внизу таблицы. Здорово, что «Сибирь» забила первой и неплохо оборонялась»
сегодня, 12:48
Алберга об увольнении тренера «Торонто» по большинству: «Чем он вообще занимался? Они даже никем его не заменили. Будро – очевидный вариант, но с ним никто не связывался»
сегодня, 11:42
Шипачев о Череповце: «У меня дача в одном комплексе с Бучневичем. В городе прошло мое детство – могли попасть мячом по стеклам машин, а потом прятались в подъездах»
сегодня, 10:58
Демидов и Хатсон катались на общественном катке Монреаля в Рождество
сегодня, 10:32
Жайлауов о легионерах в «Барысе»: «Они необходимы. Вы же понимаете уровень Казахстана. Было бы 30 элитных местных игроков, могли бы обходиться без иностранцев»
сегодня, 07:45
Рендулич об атмосфере в «Шанхае»: «Не буду лгать, все было не очень хорошо. Нужно просто оставить шум позади и начать играть в хоккей»
сегодня, 06:55