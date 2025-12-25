Серебряков – лучший вратарь КХЛ по отраженным ожидаемым угрозам. Кареев – 2-й, Галкин – 3-й, Плешков – 6-й, Вязовой – 7-й

Никита Серебряков – лучший вратарь КХЛ по отраженным ожидаемым угрозам.

Вратарь «Авангард» Никита Серебряков является лучшим голкипером КХЛ по отраженным ожидаемым угрозам – он предотвратил 17,69 возможных голов.

На второй позиции расположился Андрей Кареев, на третьей – Владимир Галкин.

Рейтинг выглядит таким образом:

1. Никита Серебряков («Авангард») – xG 17,69;

2. Андрей Кареев («Шанхай Дрэгонс») – 10,16;

3. Владимир Галкин («Автомобилист») – 9,34;

4. Иван Бочаров («Лада») – 9,33;

5. Зак Фукале («Динамо» Минск) – 8,79;

6. Артемий Плешков (СКА) – 7,17;

7. Семен Вязовой («Салават Юлаев») – 6,68;

8. Патрик Рыбар («Шанхай Дрэгонс») – 5,7;

9. Александр Самойлов («Северсталь») – 5,65;

10. Денис Костин («Торпедо») – 4,85.