Фетисов о недопуске России: «Похоже на наперсточников в 90-х. Одни сначала говорят одно, потом возникает какая-то комиссия – я бы не обольщался»

Фетисов о недопуске России: пхоже на наперсточников в 90-х.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сравнил ситуацию с отстранением сборной России с игрой в наперстки.

Дисциплинарный совет ИИХФ ранее аннулировал решение совета организации о недопуске России к соревнованиям сезона‑2026/27 по соображениям безопасности. Международная федерация хоккея заявила : «Это не означает реинтеграцию. Совет будет принимать решения о допуске по каждому турниру отдельно». Планируется, что тема будет обсуждаться на конгрессе ИИХФ в сентябре.

«Знаете, это похоже на ситуацию, которая была в 90-х годах, когда были наперсточники. И у многих людей было столько ожиданий, что можно угадать, под каким из трех стаканчиков находится шарик. Вот как раз такой вариант в отношении нас, похоже, и культивируется в Международной федерации хоккея.

Одни сначала говорят одно, потом возникает какая-то комиссия, и непонятно, какой у нее есть статус для того, чтобы принимать или отменять решения. Я бы не обольщался», – сказал Фетисов.