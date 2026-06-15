Третьяк про Кочеткова и Кубок Стэнли: «Перспектива есть. У нас в НХЛ порядка 10 вратарей – все, что сделала ФХР, дает плоды. Когда я пришел, у нас был дефицит голкиперов»

Третьяк про НХЛ: у нас 10 вратарей – все, что сделала ФХР, дает плоды.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об игре голкипера «Каролины» Петра Кочеткова , выигравшего с клубом Кубок Стэнли , а также оценил успехи российской вратарской школы.

26-летний россиянин провел 9 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 6 побед. В плей-офф он не выходил на лед.

«Да, Кочетков еще не сыграл так много, но для него это очень хороший опыт, есть перспектива, мотивация.

Когда я пришел в федерацию хоккея, у нас [на позиции вратаря] практически играли одни иностранцы. Только Евгений Набоков показывал хорошее мастерство за океаном, а так был дефицит вратарей. Все то, что сделала за те годы федерация, дает плоды на протяжении многих лет, и на протяжении многих лет мы является законодателями вратарской моды.

У нас в НХЛ играет порядка 10 вратарей, Василевский во второй раз выиграл «Везину», Илья Сорокин в том споре стал вторым, Сергей Бобровский , Игорь Шестеркин показывают высокий уровень. У наших вратарей достойные контракты – обычно у голкиперов зарплата раньше была ниже, чем у полевых игроков, а теперь все вровень», – сказал Третьяк.

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