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  4. Третьяк про Кочеткова и Кубок Стэнли: «Перспектива есть. У нас в НХЛ порядка 10 вратарей – все, что сделала ФХР, дает плоды. Когда я пришел, у нас был дефицит голкиперов»

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Третьяк про Кочеткова и Кубок Стэнли: «Перспектива есть. У нас в НХЛ порядка 10 вратарей – все, что сделала ФХР, дает плоды. Когда я пришел, у нас был дефицит голкиперов»
Третьяк про НХЛ: у нас 10 вратарей – все, что сделала ФХР, дает плоды.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об игре голкипера «Каролины» Петра Кочеткова, выигравшего с клубом Кубок Стэнли, а также оценил успехи российской вратарской школы.

26-летний россиянин провел 9 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 6 побед. В плей-офф он не выходил на лед.

«Да, Кочетков еще не сыграл так много, но для него это очень хороший опыт, есть перспектива, мотивация.

Когда я пришел в федерацию хоккея, у нас [на позиции вратаря] практически играли одни иностранцы. Только Евгений Набоков показывал хорошее мастерство за океаном, а так был дефицит вратарей. Все то, что сделала за те годы федерация, дает плоды на протяжении многих лет, и на протяжении многих лет мы является законодателями вратарской моды.

У нас в НХЛ играет порядка 10 вратарей, Василевский во второй раз выиграл «Везину», Илья Сорокин в том споре стал вторым, Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин показывают высокий уровень. У наших вратарей достойные контракты – обычно у голкиперов зарплата раньше была ниже, чем у полевых игроков, а теперь все вровень», – сказал Третьяк.

Свечников, Никишин и Кочетков – чемпионы! А каким был их путь к Кубку Стэнли-2026?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ТАСС
logoПетр Кочетков
logoСергей Бобровский
logoИгорь Шестеркин
logoВладислав Третьяк
logoКубок Стэнли
logoКаролина
logoТампа-Бэй
logoАндрей Василевский
logoФлорида
ТАСС
logoИлья Сорокин
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logoАйлендерс
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой

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Третьяк: «Перспектива есть. У нас в НХЛ порядка 10 вратарей – все, что сделала ФХР, дает плоды. Когда я пришел, у нас был дефицит голкиперов»
Теперь у нас центры пропали...
Своей грудью выкормил, практически
Спасибо Третьяку, стольких вратарей воспитал! Что бы мы без него делали, ума не приложу...
Воспитал вратарей для другой лиги. Ну да, повод для гордости есть.
У Вадика одна песня
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