СКА проиграл «Амуру» по буллитам – 3:4. Армейцы вели 2:0 в третьем периоде

СКА проиграл «Амуру» в матче FONBET КХЛ.

СКА проиграл «Амуру» (3:4 Б) в номинально домашнем матче FONBET КХЛ, проходившем в Хабаровске.

До 49-й минуты встречи армейцы вели со счетом 2:0, но пропустили трижды подряд, позднее переведя игру в овертайм.

«Амур » прервал серию из шести поражений. Команда поднялась на седьмое место в Восточной конференции, набрав 32 очка за 35 игр.

СКА остался на седьмой позиции на Западе, имея в активе 39 баллов после 33 игр.

Следующий матч клуб из Санкт-Петербурга проведет дома с «Шанхаем» 16 декабря, «Амур» примет «Адмирал» 17 декабря.