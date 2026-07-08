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  4. Бедард перенес операцию на плече. Форвард «Чикаго» выбыл на 4 месяца и пропустит начало сезона НХЛ

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Бедард перенес операцию на плече. Форвард «Чикаго» выбыл на 4 месяца и пропустит начало сезона НХЛ
Бедард перенес операцию и выбыл на 4 месяца.

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард пропустит начало сезона-2026/27 после операции на левом плече. Об этом сообщила пресс-служба клуба. 

20-летний нападающий получил травму во время тренировки в Ванкувере 2 июля. Ожидается, что восстановление хоккеиста займет около четырех месяцев.

В прошлом сезоне Бедард стал лучшим бомбардиром «Чикаго», набрав 75 (30+45) в 69 матчах.

Коннор был выбран под 1-м номером на драфте НХЛ 2023 года. Он провел 219 игр за «Блэкхокс» и набрал 203 (75+128) очка. В сезоне-2023/24 он стал обладателем «Колдер Трофи» – награды лучшему новичку сезона.

В прошлом сезоне Бедард пропустил 12 матчей из-за травмы верхней части тела, полученной в матче против «Сент-Луиса». Тогда форвард «Блюз» Брэйден Шенн попытался выбить клюшку у соперника и столкнулся с Бедардом, после чего тот упал на лед. Отправляясь в раздевалку, канадец держался за правое плечо.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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Комментарии

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На таком хрустале франшизу не построить. Здоровья пареньку, конечно. Но…
не видать теперь ему 20 лимонов, как своих ушей, да уж, не повезло парню, получить такую травму на тренировке, даже ведь не сезон
Ответestkto
не видать теперь ему 20 лимонов, как своих ушей, да уж, не повезло парню, получить такую травму на тренировке, даже ведь не сезон
Он хочет 17)
Ответgenius1986okla
Он хочет 17)
Надеюсь и 17 тоже ему не дадут, с такой травматичностью 13 край
Какой-то мрачноватый последний год для Бедарда. По сути после этого сезона окончательно уступил статус будущего лица лиги Селебрини, сама команда не особо прогрессирует уже который сезон, дак ещё и начал становиться травматом. Пока конечно выглядит, что карьера разочаровывающей окажется на фоне того, какие огромные ожидания от него были
ОтветPinturicchio10
Какой-то мрачноватый последний год для Бедарда. По сути после этого сезона окончательно уступил статус будущего лица лиги Селебрини, сама команда не особо прогрессирует уже который сезон, дак ещё и начал становиться травматом. Пока конечно выглядит, что карьера разочаровывающей окажется на фоне того, какие огромные ожидания от него были
Наши ожидания - наши проблемы. Так-то он идёт по графику очко за игру почти, играя в совершенно донных блекхокс. Никакого разочарования тут быть не может
Ответtrav
Наши ожидания - наши проблемы. Так-то он идёт по графику очко за игру почти, играя в совершенно донных блекхокс. Никакого разочарования тут быть не может
его в любом случае сравнивают и будут сравнивать с Селебрини. при том Маклин пришел в лигу на год позже, команда у него ровно такая же донная, но со второго сезона она уже боролась за ПО, а Селебрини - за Харт

ну и на закуску:
Селебрини - 1.17 очка за игру, 0.46 гола за игру, -24 за 2 сезона
Бедард - 0.93 очка за игру, 0.34 гола за игру, -98 за 3 сезона
игровое время почти одинаковое (+18 сек у Селебрини)

если Бедард не перестанет ломаться и не совершит резкий прорыв в ближайший сезон или два, то сравнения с Селебрини будут издевательскими
и как раз переговоры по контракту......"удачно" потренировался
Не означает ли это что Канцеров начнет сезон центром?
Похоже на хронь у него уже с плечом. Вообще супер талант, и вот так не везёт.
ОтветRoyRoy
Похоже на хронь у него уже с плечом. Вообще супер талант, и вот так не везёт.
На тренировке он травмировал левое плеча, а в регулярке у него была травма правого плеча.
ОтветRoyRoy
Похоже на хронь у него уже с плечом. Вообще супер талант, и вот так не везёт.
Вы не понимаете, это другое (плечо)
Мастерство есть, но с таким здоровьем далеко не уедет. На ровном месте серьезные травмы
Сильно не везёт парню. В первом сезоне челюсть, в третьем плечо, сейчас снова плечо ( но другое). Боюсь что Чикаго ему больше 15 не выпишет. Лишь бы лечили не такие косорезы, которые чуть не загубили Тарасенко.
Слишком много травм в самом начале карьеры.
ОтветTBFTT
Слишком много травм в самом начале карьеры.
У Кросби также было, а потом стал просто стальным человеком
Ответtrav
У Кросби также было, а потом стал просто стальным человеком
Что вполне может быть ошибкой выжившего
У Жэки такое же было вроде, несколько раз, причём ещё до Вашика. Нормально операцию сделали по итогу. Несколько лет бегал без проблем. Так что тут чикагскому Коннорку главное в нужные руки попасть, я про врачей.
Ответ777тч
У Жэки такое же было вроде, несколько раз, причём ещё до Вашика. Нормально операцию сделали по итогу. Несколько лет бегал без проблем. Так что тут чикагскому Коннорку главное в нужные руки попасть, я про врачей.
Вся будущая работа Кайла зависит от Бедарда. Будет из личного кармана платить за лучших врачей.
Ну и Коннор конечно хорош . Контракт закончился, а он поехал тренироваться по своим ванкуверским сарайкам . Когда Назар , Левшунов, Власик , Байрам спокойно тренируются в Чикаго.
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