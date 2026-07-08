Бедард перенес операцию на плече. Форвард «Чикаго» выбыл на 4 месяца и пропустит начало сезона НХЛ

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард пропустит начало сезона-2026/27 после операции на левом плече. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
20-летний нападающий получил травму во время тренировки в Ванкувере 2 июля. Ожидается, что восстановление хоккеиста займет около четырех месяцев.
В прошлом сезоне Бедард стал лучшим бомбардиром «Чикаго», набрав 75 (30+45) в 69 матчах.
Коннор был выбран под 1-м номером на драфте НХЛ 2023 года. Он провел 219 игр за «Блэкхокс» и набрал 203 (75+128) очка. В сезоне-2023/24 он стал обладателем «Колдер Трофи» – награды лучшему новичку сезона.
В прошлом сезоне Бедард пропустил 12 матчей из-за травмы верхней части тела, полученной в матче против «Сент-Луиса». Тогда форвард «Блюз» Брэйден Шенн попытался выбить клюшку у соперника и столкнулся с Бедардом, после чего тот упал на лед. Отправляясь в раздевалку, канадец держался за правое плечо.
Комментарии
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ну и на закуску:
Селебрини - 1.17 очка за игру, 0.46 гола за игру, -24 за 2 сезона
Бедард - 0.93 очка за игру, 0.34 гола за игру, -98 за 3 сезона
игровое время почти одинаковое (+18 сек у Селебрини)
если Бедард не перестанет ломаться и не совершит резкий прорыв в ближайший сезон или два, то сравнения с Селебрини будут издевательскими
Ну и Коннор конечно хорош . Контракт закончился, а он поехал тренироваться по своим ванкуверским сарайкам . Когда Назар , Левшунов, Власик , Байрам спокойно тренируются в Чикаго.