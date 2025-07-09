Бринд′Амор о Никишине: «Потребуется время, он только начинает путь. Нужно пару лет побыть в этой среде, прежде чем по-настоящему расцвести»
Род Бринд′Амор заявил, что Александру Никишину нужно время на адаптацию в НХЛ.
23-летний защитник перешел в «Каролину» из СКА после окончания прошлого сезона в КХЛ.
Никишин успел провести за «Харрикейнс» 4 матча в Кубке Стэнли, в которых набрал 1 очко при полезности «минус 5».
«Он только начинает свой путь. Нужно пару лет побыть в этой среде, прежде чем парень по-настоящему расцветет.
Я не хочу сразу ожидать от него больших успехов. Потребуется время», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор.
Бринд′Амор об Элерсе и Миллере: «Эти приобретения – лучшее, что «Каролина» могла сделать. Мы отлично справляемся с привлечением игроков и созданием для них атмосферы»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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