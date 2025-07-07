Клубы НХЛ интересовались Минтюковым. «Анахайм» не хочет обменивать 21-летнего защитника (Эллиотт Фридман)
У «Анахайма» интересовались доступностью Павла Минтюкова для обмена.
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, клуб также получил запросы на еще одного молодого защитника – Олена Зеллвегера.
21-летний хоккеист провел 62 матча в минувшем сезоне и набрал 20 (7+13) очков при полезности «плюс 1» и среднем игровом времени 18:56.
Минтюков принял участие в 68 играх и заработал 19 (5+14) очков при полезности «минус 4» и 17:35 на льду в среднем за матч.
У обоих игроков вступает в силу последний год действия контракта новичка.
Отмечается, что «Анахайм» на данный момент не заинтересован в обмене ни одного из двух игроков.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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