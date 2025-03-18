В «Барысе» задержки по зарплате с декабря 2024-го. Команда идет последней в КХЛ (Алексей Шевченко)

В «Барысе» задерживают зарплаты с декабря 2024 года.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. Отмечается, что последнюю выплату хоккеисты получили 26 декабря 2024-го.

Команда из Астаны занимает последнее место в Восточной конференции и в сводной таблице Фонбет чемпионата КХЛ. В ее активе 35 очков после 66 матчей.