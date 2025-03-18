В «Барысе» задержки по зарплате с декабря 2024-го. Команда идет последней в КХЛ (Алексей Шевченко)
В «Барысе» задерживают зарплаты с декабря 2024 года.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. Отмечается, что последнюю выплату хоккеисты получили 26 декабря 2024-го.
Команда из Астаны занимает последнее место в Восточной конференции и в сводной таблице Фонбет чемпионата КХЛ. В ее активе 35 очков после 66 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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