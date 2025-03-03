«Торонто» забил «Питтсбургу» менее чем за 0,1 секунды до конца 2-го периода. Карлссон сделал неточный пас, Найз реализовал выход один на один

«Торонто» забил «Питтсбургу» за 0,1 секунды до конца периода.

Это произошло во втором отрезке матча регулярного чемпионата НХЛ.

«Пингвинз » выиграли вбрасывание в зоне соперника, но поперечную передачу Эрика Карлссона перехватил Мэттью Найз .

Форвард канадской команды убежал один на один и забросил почти одновременно с сиреной. Повтор показал, что шайба пересекла линию ворот менее чем за 0,1 секунды до конца периода.

«Торонто » вышел вперед со счетом 5:4, позже выиграв матч в овертайме – 6:5.