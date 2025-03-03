«Торонто» забил «Питтсбургу» менее чем за 0,1 секунды до конца 2-го периода. Карлссон сделал неточный пас, Найз реализовал выход один на один
«Торонто» забил «Питтсбургу» за 0,1 секунды до конца периода.
Это произошло во втором отрезке матча регулярного чемпионата НХЛ.
«Пингвинз» выиграли вбрасывание в зоне соперника, но поперечную передачу Эрика Карлссона перехватил Мэттью Найз.
Форвард канадской команды убежал один на один и забросил почти одновременно с сиреной. Повтор показал, что шайба пересекла линию ворот менее чем за 0,1 секунды до конца периода.
«Торонто» вышел вперед со счетом 5:4, позже выиграв матч в овертайме – 6:5.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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