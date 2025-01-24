Кравчук о дисквалификации Макдэвида: «Особое отношение к звездам в НХЛ исчезло. В лиге супержестко судят удары в голову после исков бывших игроков из-за сотрясений»

Игорь Кравчук прокомментировал дисквалификацию Коннора Макдэвида.

Капитан «Эдмонтона» был отстранен на 3 матча регулярного чемпионата НХЛ за удар клюшкой в лицо форварда «Ванкувера» Конора Гарланда.

– В России вызвала некоторое удивление трехматчевая дисквалификация главной североамериканской звезды НХЛ – капитана «Эдмонтона» Макдэвида. Какая реакция у вас?

– С одной стороны, сверхгрубости в действиях Макдэвида не было – он отмахнулся клюшкой от своего противника и не нанес ему травмы.

С другой, в НХЛ в последние годы супержесткое отношение к ударам в голову. Все, что относится к корпусу и плечам – скажем так, зона двойного толкования. Но все, что касается шеи и головы, рассматривается под микроскопом.

Также нужно учесть, что в карьере Макдэвида были пограничные моменты, которые, допускаю, приводили к предупреждениям от НХЛ. Это тоже могло повлиять на окончательный вердикт лиги. Меня он не удивил.

– Но раньше звездам НХЛ многое прощалось...

– В последнее время все изменилось. Раньше многие эпизоды толковались, скажем так, по понятиям местной хоккейной культуры. Условно говоря, в девяностые годы за удар клюшкой, который сейчас стоил ему трех матчей дисквалификации, он мог не получить и двух минут штрафа.

– Теперь – все наоборот?

– По сравнению с девяностыми, хоккей НХЛ стал абсолютно чистым. Бойцы ушли в историю, теперь лед полностью патрулируют арбитры. Любое нарушение – на виду и сразу наказывается. Исчезло и особое отношение к звездам, история Макдэвида – лучший пример.

– С чем связываете новый курс НХЛ?

– Как и все в Северной Америке – с бизнесом.

На границе веков на НХЛ посыпались иски отставных игроков в связи с сотрясениями, хроническими травмами и так далее.

Это не афишировалось, но НХЛ начала проигрывать иски и терять серьезные деньги. Во многом поэтому и был взят курс на более мягкий и чистый хоккей. Все просто, – сказал бывший игрок клубов НХЛ Игорь Кравчук .

Макдэвид о 3-матчевой дисквалификации: «Не согласен. Не говорю, что не должно быть никакого штрафа, но наказание жесткое. Этого можно было избежать, если бы судья просто дал свисток»